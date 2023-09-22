Семьям погибших якутянок в ДТП в Амурской области выплатят по 300 тысяч

На фото группа погибших женщин и водитель. Фото: соцсети

По 300 тысяч рублей выплатит правительство Якутии семьям погибших в страшной аварии в Амурской области якутянок. Об этом сообщил первый вице-премьер Дмитрий Садовников.

По его словам, отдельные выплаты будут от муниципальных образований - Мегино-Кангаласского, Таттинского и Вилюйского районов.

Напомним, 20 сентября ночью на федеральной трассе «Лена» в районе Сковородино Амурской области произошла авария с участием микроавтобуса и двух грузовиков. В результате пострадало семь пассажиров микроавтобуса, шесть женщин погибли, водитель доставлен в больницу с увечьями средней тяжести.

В аварии погибли 45-летняя Люция Султашова, 67-летняя Мария Николаева, 60-летняя Анна Матвеева, 33-летняя Евгения Капырина, 67-летняя Раиса Евлеева, 65-летняя Вера Львова. Водитель Анатолий Султашев является супругом одной из погибших.

Из шестерых погибших двое являлись жительницами поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района, двое – сел Сатагай и Кирово Вилюйского района, еще двое – села Дебдиргэ Таттинского района. Их тела сейчас находятся в морге города Сковородино.

Часть родственников уже выехала в Сковородино своим ходом, а часть выезжает сегодня в сопровождении специалистов, в том числе психолога и спасателей. После опознания и судебно-медицинской экспертизы тела погибших будут доставлены на родину.

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