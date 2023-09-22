Выплавил 12 слитков и прятал в лесу. Горнорабочего из Якутии будут судить за хищение золота на 7,6 миллиона

В тайнике в лесу нашли 12 слитков жёлтого цвета различных форм. Фото: архив КП/Александр ЧЕРНЫХ

Закончено предварительное расследование уголовного дела о хищении и незаконном обороте 1,5 килограмм природного золота. Перед судом предстанет ранее судимый 30-летний горнорабочий.

Он обвиняется по ч. 3 и 4 ст. 158 и ч. 4 ст. 191 УК РФ. Отмечается, что его выявили и задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД поЯкутии совместно с коллегами из Оймяконского района.

По версии следствия, 30-летний проходчик работал вахтовиком на одном из рудников Оймяконского района. Отметим, что этот район славится своими золотоносными участками. А где золото – там криминал.

В течение мая и июня 2023 года вахтовик методично похищал золото. Он брал золотосодержащий концентрат и промывал его химическим раствором. А затем, используя сварочное оборудование и подручные средства, производил их плавку. Самодельные слитки мужчина хранил в лесу на территории участка. Кстати, часть руды с драгоценным металлом обвиняемый приобрёл у трех работников предприятия. Следовательно его коллеги были в курсе, чем он промышляет.

Сделать слитки это одно дело, гораздо сложнее их продать. Каким-то образом (в релизе в интересах следствия это не раскрывается), вахтовик договорился о продаже четырех слитков. И даже успел получить предоплату в 700 тысяч рублей, но передать покупателю их не успел, поскольку был задержан.

В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли 12 слитков жёлтого цвета различных форм, наличные в размере 700 тысяч рублей, электронные весы и другое оборудование. Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятый металл является природным золотом общим весом более 1,5 килограмма и стоимостью свыше 7,6 миллиона рублей.

Сейчас дело обвиняемого отправлено в Оймяконский районный суд для рассмотрения по существу. Что касается его коллег, сбывших ему руду с драгоценным металлом, то уголовные дела в отношении двоих работников предприятия уже рассматриваются в суде. А третьему успели вынести приговор. Срок приговора не сообщается.

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