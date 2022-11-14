В Якутии поймали бизнесмена, который открыл подпольный карьер по добыче золота

Фото и видео: МВД Якутии

В Якутии задержали бизнесмена, который нелегально добывал золото. Он вместе с сообщником получил лицензию на проведение поисковых работ и оценку месторождения. Однако под видом геологоразведки мужчины устроили полноценную добычу золота и успели раскопать небольшой карьер.

Свою деятельность золотодобытчики развернули подальше от чужих глаз, в Оймяконском районе. Пригнали экскаватор, развернули небольшую станцию по очистке руды. Сначала все шло гладко – золото вывозили по реке на моторной лодке.

Однако во время одного из рейсов сообщник бизнесмена попался правоохранителям. Увидев силовиков, он выбросил пакет с золотом на берегу, но от расследования его это не спасло. А золото, аж на 2,5 миллиона рублей, было изъято полицией.

После такой находки правоохранители наведались и непосредственно на место добычи, где застали самого бизнесмена, увлеченно копающего руду. Он тоже был задержан и сейчас проходит фигурантом по делу о незаконном обороте драгметаллов. Мужчин поместили под подписку о невыезде, а золото забрали в счет дохода государства.

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