Спрятал в автомобиле. В Якутии задержали перевозчика незаконного золота

Фото: УФСБ по Якутии

В Оймяконском районе сотрудники УФСБ и МВД задержали жителя Ингушетии, в машине которого были обнаружены 16 предметов круглой формы, сообщает пресс-служба УФСБ России по Якутии.

Информация о незаконной перевозке была получена благодаря оперативно-разыскным мероприятиям. Отмечается, что задержанный не является работником золотодобывающего предприятия, имеющего лицензию на добычу, хранение и перевозку драгоценных металлов.

Вес изъятого золота – восемь килограмм. Оно было спрятано в составной части автомобиля. По котировке Центрального банка РФ стоимость изъятого драгметалла составила около 41 млн рублей. Изъятое золото будет обращено в доход государства.

Заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга).

Сам задержанный объяснил, что якобы нашел золотые слитки вблизи федеральной автодороги «Колыма», следуя по маршруту Усть-Нера – Магадан. Понимал противоправность своих действий, поэтому спрятал золото в своей машине.

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