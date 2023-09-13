В аэропорту Якутска задержали мужчину, везшего полкило золота в ручке чемодана

В ручке дорожного чемодана были спрятаны 12 свёртков со шлиховым золотом. Фото: УТ МВД России по ДФО

В аэропорту Якутска задержали 45-летнего жителя Калужской области, подозреваемого в краже и незаконном обороте драгоценного металла, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО.

При досмотре его багажа в ручке дорожного чемодана сотрудники полиции обнаружили и изъяли 12 свёртков со шлиховым золотом общей массой около 500 граммов. Эксперты Гохран России оценили сумму изъятого драгметалла в три миллиона рублей.

Шлиховое золото — это средние или совсем мелкие крупицы, оставшиеся в промывочных лотках после вымывания самых легких частиц. Такой вид драгметалла содержит в себе огромное количество примесей, но после всех необходимых процедур по очистке соответствует 999 пробе.

Предварительно установлено, что золото мужчина похитил с территории частного предприятия по его добыче, где он и трудился. Однако его должность не связана с процессом извлечения полезных ископаемых. Как именно он смог похитить драгметалл, предстоит установить следствию.

Заведены уголовные дела по ч. 4 ст.158 (кража в крупном размере) и ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконное хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов). До избрания меры пресечения фигурант задержан и помещён в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.

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