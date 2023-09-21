Роскомнадзор заблокировал кинообозревателя Евгения Баженова за вопрос о фильме «Айта»

«Айта»

Известный российский кинообозреватель с 5,9 миллиона подписчиков Евгений Баженов, известный как BadComedian, задал в соцсети «ВКонтакте» вопрос Роскомнадзору, почему из видеосервисов удалили фильм якутского режиссера Степана Бурнашева «Айта».

«Уважаемый Роскомнадзор, можно ознакомиться с экспертизой фильма «Айта»? Судя по всему, человек, который вынес решение по этому фильму, профнепригодный», — спросил он.

За что был отправлен в бан.

Ранее Баженов в своем телеграм-канале [BadComedian] вступился за картину. Он отметил, что надзорный орган пропустил куда более вызывающие моменты в другом фильме — «Крымский мост». И на этом фоне решение по «Айте», что она носит «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России», по его словам, выглядит смешным.

«Смешно становится, если вы фильм «Айта» посмотрите <…> замечательный независимый фильм, снятый без участия государства, убрали из онлайн-кинотеатров по требованию представителей РКН, которые решили, основываясь на своем воображении, что фильм такой показывать нельзя. Просто решили, а че? Восхитительная ситуация, когда без каких-либо экспертиз РКН убирает, что вздумается <…> Всем адекватным людям — сил. Степану Бурнашеву уважение и желания успехов», — написал блогер.

Евгений Баженов. Фото: Википедия

Новость об удалении из библиотек онлайн-платформ картины произвела эффект разорвавшейся бомбы. Многие якутяне возмутились такому решению. Что они говорят, а также как относится ко всему этому сам режиссер Степан Бурнашев — по ссылке.

Напомним, в декабре прошлого года фильм «Айта» получил сразу две награды кинофестиваля авторского кино «Зимний» — за лучшую режиссуру и за лучшую мужскую роль. Кассовые сборы составили более 26 миллионов рублей при бюджете 4 миллиона рублей. Министерство культуры выдало фильму прокатное удостоверение 10 февраля 2022 года, присвоив ей возрастной рейтинг 16+. А цифровой релиз картины в ряде онлайн-кинотеатров состоялся 4 мая.

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