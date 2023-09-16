Неожиданный поворот. В финал «Мисс Новая Якутия» прошли все 22 полуфиналистки

Гранд-финал пройдет 14 октября на сцене Государственного театра оперы и балета. Фото: предоставлено организаторами

Неожиданно завершился второй этап голосования конкурса «Мисс Новая Якутия» – организаторы (команда приложения «Most» и креативное агентство «Три кита») решили, что в финал должны попасть все 22 полуфиналистки.

Напомним, что 14 сентября завершился второй этап голосования, который должен был выбрать 11 самых достойных из 22 красавиц, которые пройдут в финал.

– Каждая из участниц посвятила много времени и усилий, чтобы подготовиться к этому моменту. Все лето мы репетировали, устраивали съемки, показы, делились своими сокровенными мыслями и чувствами, и каждая из полуфиналисток, действительно, стала частью одной большой семьи. Пройдя этот путь вместе, мы как организаторы пришли к решению, что отсеять половину таких ярких участниц будет неправильно, и в финал должны попасть все 22 полуфиналистки, – говорится в сообщении.

Это означает, что каждой девушке будет предоставлена возможность бороться за титул первой «Мисс новая Якутия». Но чтобы не обидеть первых 11 участниц, которые старались, набирая голоса, им дали преимущество.

– Для каждой из топ-11 предоставлена возможность разработать и защитить собственный стартап-проект совместно с командой приложения «Most». Одна из них получит шанс на финансирование своей идеи в размере 500 тысяч рублей. Мы будем сопровождать и поддерживать их на этом захватывающем пути вместе с командой приложения Most.

Что ожидает 22-х финалисток

В течение месяца им предстоит усиленно готовится на репетициях, участие в различных медиа-проектах, совместное проживание и подготовка к гранд-финалу конкурса, который состоится 14 октября на сцене Государственного театра оперы и балета.

– Мы понимаем, что у многих появились вопросы после нашего заявления, поэтому приглашаем вас присоединиться к прямому эфиру на официальной странице конкурса, который состоится 19 сентября в 19:00, где мы сможем обсудить все важные детали и дать ответы на ваши вопросы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Выбери достойную. Конкурс «Мисс новая Якутия» запустил второй этап голосования (подробнее)

Самые яркие моменты с полуфинала конкурса «Мисс Новая Якутия» (подробнее)

Презентована корона конкурса «Мисс Новая Якутия» (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.