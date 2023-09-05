«Не плачь, главное, жива осталась». В Якутии собака искусала 7-летнюю девочку

Хозяйский пес увидел ребенка и принял за чужака. Фото: foto-onlain.ru

В селе Малыкай Нюрбинского района первоклассница пострадала от нападения собаки, ребенок с тяжелыми травмами госпитализирован в центральную районную больницу.

В сети появилось сообщение на якутском языке о нападении собаки на первоклассницу. Приводим его перевод:

«Мою Аленушку после 4 ч, когда она играла с детьми, схватила собака, даже не укусила, а именно схватила. Бедную мою девочку всю искусала. На всем теле живого места нет, всюду следы зубов, синяки и кровоподтеки, голову изодрала на 7 см, у виска 3 см.

На щеке в трех местах насквозь прокусила. Спина вся в шрамах от когтей. Легла на мою девочку сверху и пыталась съесть, она и плакать уже не могла. И после такого еще собак своих не привязываете. Много собак бегает на свободе.

Дети мои получили тяжелую психологическую травму, и те, кто с ней играл, тоже. Малышка моя еще меня успокаивает, говорит: не плачь, я осталась жива».

Заместитель главы села Малыкай Майя Николаева подтвердила изданию YakutiaMedia, что такой инцидент произошел на днях.

– Этот случай произошел позавчера, 3 сентября. Днем на девочку напала собака, когда она играла с детьми. Собака оказалась хозяйская. Обычно ее держали на привязи, но время от времени отпускали, так как она никогда не трогала своих ребятишек. В тот день первоклассница пришла к своим друзьям, которые живут на другой улице. Возможно, из-за того, что животное впервые увидело ребенка, восприняло ее как «чужака» и напало на нее. Сейчас девочка находится в Центральной районной больнице в отделении хирургии. Девочка получила большой шок и травмы.

Николаева отмечает, что такой случай в деревне произошел впервые, администрация сама в растерянности.

– Сейчас собаку привязали. Ведутся следственные мероприятия сотрудником правоохранительных органов, после чего будут приняты меры. Собака была привита от бешенства в прошлом году.

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