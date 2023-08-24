Владимир Путин присвоил звание Героев России двум якутским танкистам

Наводчик-оператор Алексей Неустроев. Фото: из телеграм-канала главы Якутии

В день 80-летия победы в сражении на Курской дуге президент Владимир Путин присвоил звание Героев России якутянам Филиппу Евсееву и Алексею Неустроеву, членам экипажа танка «Алеша», сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем телеграм-канале.

Филипп — ефрейтор, механик-водитель, родом из Сунтарского улуса. Алексей — ефрейтор, наводчик-оператор, Усть-Алданский район.

Механик-водитель Филипп Евсеев. Фото: из телеграм-канала главы Якутии

Напомним, экипажу танка «Алеша» дали задание зачистить поселок Новодаровка в Запорожской области, но уже в процессе подошла техника противника.

Как оказалось, против одного российского танка выступило восемь вражеских. «Алеша» подбил как минимум два танка противника. Часть вражеских бронемашин подорвалась на минах, остальные были уничтожены артиллерией и противотанковыми расчетами.

Подробнее о том бое — здесь.

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