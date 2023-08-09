Глава Якутии Айсен Николаев поговорил с матерью наводчика-оператора танка «Алеша»

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Состоялся телефонный разговор главы Якутии Айсена Николаева с матерью героя, наводчика-оператора легендарного танка «Алеша», который в одиночку противостоял вражеской колонне из 8 единиц бронетехники ВСУ.

Об этом глава сообщил 9 августа в эфире телевизионной передачи «Прямой разговор», передает пресс-служба главы и правительства Якутии.

«Я горд и счастлив, что наш парень из простой семьи, якутской сельской местности, призванный на службу в рамках частичной мобилизации, воюет так мужественно и отважно, совершает такие подвиги. Мы будем помогать его семье в повседневной жизни. Ждем воина на родине с самой высокой наградой нашей страны — „Золотой звездой“ Героя России», — отметил Айсен Николаев.

Отмечается, что подвигом российских танкистов и легендарным уже экипажем танка «Алеша» восхищаются не только жители страны, но и граждане других стран мира. В республике была делегация из Китая, и гости тоже восхищены тем, что в Якутии есть такие герои, поделился глава региона.

Напомним, на днях стало известно, что экипаж российского танка в одиночку вступил в неравный бой с колонной из 8 танков и бронемашин ВСУ, и победил. В ходе боя нашим танком было уничтожено два украинских танка Т-72Б, позже при помощи артиллерии — бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом. После уничтожения всей колонны бронетехники, российский экипаж танка продолжал прикрывать российские подразделения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Один против восьми вражеских машин. Героический экипаж танка, где служит якутянин, представят к госнаграде (подробнее)

«Наш, простой сельский парень»: Глава Якутии Айсен Николаев о герое из танка, остановившем восемь бронемашин ВСУ (подробнее)

Механика ранило, танк подбит, но героев не остановить: вся правда о подвиге танка «Алеша», остановившего прорыв восьми бронемашин ВСУ (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.