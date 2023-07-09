«Подписывайтесь на годный контент». Якутянку избили в туалете чайханы ради хайпа

Фото: скриншот видео из соцсетей

В Якутии распространилось видео конфликта между девушками в восточном кафе. Сообщалось, что пострадавшую избили в ночь с 6 на 7 июля из-за того, что она решила зайти в туалет чайханы «777» на Жорницкого. Видео вызвало широкое общественное осуждение, его можно посмотреть в нашем телеграм-канале.

Полиция быстро отреагировала и сообщила, что все участники инцидента установлены, в том числе 16-летняя девушка, причастная к нанесению побоев потерпевшей. Возраст агрессора удивил пользователей, многие думали, что она как минимум вдвое старше.

«Вызвали полицию и скорую только после приезда директора»

Пострадавшая, 20-летняя хрупкая девушка Аэлита рассказала SakhaDay, что произошло в ту ночь в чайхане.

Девушка сидела с подругой в ресторане, а после подруга ей заказала такси, потому что у девушки садился телефон. По дороге ей захотелось сходить в туалет. Таксист остановил у чайханы «777».

– Там туалет у входа в кафе. Я открыла дверь, там были две девушки. Я помню только то, что одна из них набросилась на меня. Дальше все было как в тумане. Я упала на зеркало головой, оно разбилось. Затем я потеряла сознание, когда она пнула меня по голове. Когда я очнулась, их уже не было. Рядом были сотрудники чайханы, но они не особо помогали мне. Потом меня начало рвать... Я просила принести мне ведро, но они игнорировали. Даже стакан воды не принесли.

Судя по всему, сотрудники чайханы растерялись и не стали ничего предпринимать до приезда директора. Даже банально оказать первую помощь.

– Таксист, устав меня ждать, зашел и увидел меня на полу. Он позвонил моей подруге, ее номер был приложении, потому что заказывала она. Подруга быстро приехала. Вместо того чтобы пустить ее ко мне, сотрудники повели ее к зеркалу и унитазу. Сказали, чтобы заплатила штраф 45 тысяч рублей за меня. Я сидела и плакала.

Подруга начала ругаться с сотрудниками, которые уверяли, что вызвали скорую и полицию, но на самом деле два часа ждали приезда директора.

– После его приезда мы посмотрели камеры. Затем наконец-то вызвали полицию и скорую. Полицейский ругался, почему их не вызвали сразу и почему выпустили нападавших. Скорая увезла меня в Республиканскую больницу №2. Там я 1,5 часа ждала результатов КТ. У меня сотрясение мозга, повреждения мягких тканей, открытая рана на затылке. Эта девушка вырвала мне клочки волос.

Семья Аэлиты уверена, что девушки сами сломали унитаз, а решили обвинить в этом ее. Медэкспертиза показала, что Аэлита была трезвой в ту ночь.

Снимали ради трешового контента

Через сутки выяснились подробности нападения. Журналисты SakhaDay считают, что трое друзей затеяли жестокое избиение ради популярности и продвижения блога. 16-летняя нападавшая В. стоит на учете в ПДН. Ее подруге соучастнице А. 19 лет. О молодом человеке, снимавшем на камеру, ничего не известно.

При этом 19-летняя подруга Алтана оказалась владельцем треш-канала в телеграмме, который так и называется «Мир Алтаны». В избиении она не участвовала, но опубликовала запись и стала призывать подписываться на него после размещения «годного контента».

Фото: SakhaDay

Алтана охотно общалась с подписчиками, рассказывая, что ее подруга избила девушку якобы за сломанный унитаз. Алтане казалось все это очень забавным, пока об этом не стало известно в СМИ. После этого она сразу закрыла свой канал, но никакого раскаяния не выразила.

– Люди, хватит мне писать о том, какая я фиговая. Я понимаю, вам жалко девушку, но я то тут причем? Я стояла на заднем плане, и не понимала, что происходит. Мне вообще было плохо, и я после начала осознавать, что девчонка бьет девушку. <…> Почему я не заступилась? Потому что меня тошнило, и мне не было дела до их конфликта.

Между прочим, Алтана участвует в конкурсе красоты «Мисс новая Якутия», который позиционирует себя как конкурс среди девушек с самими лучшими человеческими качествами. После публикации об Алтане ее фото исчезло из списка конкурсанток.

Фото: SakhaDay

«Я себя не оправдываю, без вас знаю, что [плохо] поступила»

Сама 16-летняя агрессор в соцсетях признается, что поступила плохо. Известно, что она состоит на учете в ПДН, а также , судя по соцсетям, любит тусить в ночных заведениях и распивать алкоголь.

– О боже, я не оправдываю себя, люди. Я говорю как есть, так что не пишите бред всякий. И без вас знаю, что [плохо] поступила. Я смотрю, вы все правильные, да? Я все читаю, что мне пишут люди, но желать мне смерти и сидеть в тюрьме пожизненно это уже слишком. Еще вы говорите, что во мне нет человечности, когда сами желаете мне смерти (орфография отредактирована – прим.ред).

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