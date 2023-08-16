Вынесен приговор по громкому нападению на ученого Анатолия Чомчоева в пригороде Якутска

Анатолий Чомчоев после нападения перед отправкой в больницу. Стоп-кадр с видео

В Якутске завершилось слушание по делу о нападении на ученого и экс-депутата Анатолия Чомчоева.

Напомним, нападение произошло ночью 11 мая 2022 года на 46 километре Вилюйского тракта. В доме 70-летний Чомчоев был один. Во двор он вышел на лай собак и увидел черный «УАЗ». Двое незнакомцев сообщили, что хотят проехать через его участок к реке. Отказ они проигнорировали. На угрозу вызова полиции чужаки также не отреагировали.

— Один из них представился сотрудником Росгвардии, и, когда я приблизился, он ударил меня кулаком в печень. Он здоровый, под 100 килограмм. Я еле оправился от удара в живот, зашел в дом, взял ружье Дианы. Когда я вышел, увидел, что этот мужчина стоит с пистолетом Макарова», — вспоминал пенсионер.

Хозяин участка сделал предупреждающий выстрел вверх, завязалась перестрелка, затем потасовка. Подбежавший незваный гость ножом ударил Чомчоева в грудь. Отбиваясь, ученый порезал руки. С тяжелым ранением пенсионер был доставлен в Республиканскую больницу №2.

Выстрелы слышали соседи по району. 12 мая полиция арестовала нападавшего. Им оказался Дмитрий Ермолов. Оперативники собрали на месте инцидента три гильзы от травматического пистолета и пять гильз от охотничьего ружья, а также нож кустарного производства. Новость о нападении вызвала резонанс в республике.

Было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Позже задержанный утверждал, что Чомчоев выстрелил первым.

В мае 2023 года дело поступило в Якутский городской суд. 16 августа Дмитрий Ермолов был осужден на 3 года лишения свободы в колонии общего режима.

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