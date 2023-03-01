Напавший на якутского ученого Чомчоева утверждает, что 70-летний изобретатель выстрелил в него первым

Анатолий Чомчоев. Фото: Елена АЛЕКСЕЕВА

Выступая на пленарном заседании госсобрания Ил Тумэн Якутии, министр внутренних дел Владимир Прокопенко рассказал о ходе расследования уголовного дела о нападении в мае 2022 года на якутского ученого, бывшего депутата Анатолия Чомчоева.

Вопрос, почему оно затягивается, задал депутат Виктор Губарев.

«Это дело (по нападению на Чомчоева) стоит на контроле. При расследовании есть сложности. Потерпевший Чомчоев говорит, что выстрелил после нанесения удара ножом другого лица. Другое лицо говорит, что он нанес удар после выстрела. Сложность состоит в том, что нет свидетельской базы. В связи с этим дополнительно назначено судебно-медицинское исследование и трассологическая экспертиза. Уголовное дело продлено до 13 марта. Я считаю, что оно будет направлено в суд», — приводит слова министра издание SakhaDay.

Заинтересованность делом экс-депутата Ил Тумэна проявила и парламентарий Мария Христофорова.

«Личность нападавшего установлена. Почему он до сих пор на свободе? Ведь за меньшие проступки людей сажают под стражу. Нельзя ли оградить этих людей от общества?» — спросила она, подчеркнув, что пострадал известный общественник, уважаемый человек в Якутии.

На что Прокопенко ответил, что решение принимает следователь, который является лицом процессуально самостоятельным, и что сам он повлиять не может.

Нападение на ученого

Глава семейства Чомчоевых чуть не погиб в ночь на 12 мая на своей турбазе «Кэнкэмэ». Он был там один, когда к шлагбауму, отделяющему территорию базы, подъехала машина с надписью «ФГУП «Охрана Росгвардия». В ней сидели двое неизвестных пьяных мужчин.

Они сообщили, что хотят проехать через его участок, и потребовали от владельца туркомплекса открыть шлагбаум. Но тот отказался и попросил их покинуть территорию. Произошел конфликт. В результате один из непрошеных гостей вонзил в грудь 70-летнего ученого нож.

Также в тот день в том районе были слышны звуки выстрелов. Следователи нашли на месте три гильзы от травматического пистолета и пять гильз от охотничьего ружья, а также нож кустарного производства.

Что было раньше: выстрел или удар ножом?

Ружье принадлежало Чомчоеву. По его словам, он вернулся в дом и взял его, когда один из непрошеных гостей, «здоровый, под 100 килограмм», ударил его кулаком в печень. А когда вышел из дома, увидел, что нападавший достал пистолет Макарова.

Далее история становится запутаннее, но очевидно, что произошла перестрелка.

А когда же ученого ударили ножом в грудь? В распространившемся в соцсетях видео, снятом чуть позже стычки в ожидании скорой, истекающий кровью Чомчоев рассказывает, что после перестрелки повел мужчину под конвоем к шлагбауму, но тот положил карабин, развернулся и вдруг побежал на него.

«Как я мог стрелять в человека? Выстрелил вверх. И в этот момент... Оказалось, у него был нож. Ударил ножом в грудь», — говорит Анатолий. Подробнее — здесь.

Очень скоро полиция задержала напавших мужчин 38 и 43 лет. А в Росгвардии позднее опровергли причастность своих сотрудников к нападению и призвали не путать их подразделение с вневедомственной охраной Росгвардии.

Пожилой чете Чомчоевых общественность построила новый двухэтажный дом.

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