8 августа в Хангаласском районе Якутии состоится церемония прощания с первым президентом республики Михаилом Николаевым

Фото: Андрей СОРОКИН
8 августа в Малой Академии Наук республики состоится церемония прощания с первым президентом Якутии Михаилом Николаевым, сообщает пресс-служба администрации Хангаласского района.
Она пройдет в селе Чапаево Хангаласского района по адресу: улица Г. Саввина, дом 1.
Траурный митинг состоится с 10 до 12 часов, обряд отпевания с 12.00 до 12.30, похороны начнутся в 12.30.
Будут курсировать автобусы. Выезд маршрута №110/114 в 7.30 с автовокзала поселка Мохсоголлох с заездами в микрорайон Звероферма, остановки по ул. Бр. Ксенофонтовых, Автовокзал города Покровска, села Ой и Улах-Ан (остановки на трассе).
Выезд маршрута №8 в 8.00 мин с автовокзала города Покровска с заездами в села Ой и Улах-Ан (остановки на трассе). Проезд бесплатный.
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