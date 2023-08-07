8 августа в Хангаласском районе Якутии состоится церемония прощания с первым президентом республики Михаилом Николаевым

Фото: Андрей СОРОКИН

8 августа в Малой Академии Наук республики состоится церемония прощания с первым президентом Якутии Михаилом Николаевым, сообщает пресс-служба администрации Хангаласского района.

Она пройдет в селе Чапаево Хангаласского района по адресу: улица Г. Саввина, дом 1.

Траурный митинг состоится с 10 до 12 часов, обряд отпевания с 12.00 до 12.30, похороны начнутся в 12.30.

Будут курсировать автобусы. Выезд маршрута №110/114 в 7.30 с автовокзала поселка Мохсоголлох с заездами в микрорайон Звероферма, остановки по ул. Бр. Ксенофонтовых, Автовокзал города Покровска, села Ой и Улах-Ан (остановки на трассе).

Выезд маршрута №8 в 8.00 мин с автовокзала города Покровска с заездами в села Ой и Улах-Ан (остановки на трассе). Проезд бесплатный.

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