«Почему раньше не отобрали детей?» Соседка — о семье ребенка, пострадавшего в пожаре в Якутске, и бездействии органов ПДН

В пожаре по улице Лермонтова в Якутске пострадал ребенок. Фото: ГУ МЧС России по Якутии

Толпы пьяных людей, крики и постоянный детский плач в соседней квартире – весомый повод обратиться в полицию. Увы, не всегда вызовы участкового и инспекторов ПДН на что-то влияют. Как итог – пожар по неосторожности и смерть ребенка.

Во вторник, 25 июля, в доме по улице Лермонтова на 15 этаже загорелся балкон. Пострадали два человека, в том числе ребенок. Предположительной причиной возгорания в пресс-службе ГУ МЧС России по Якутии назвали неосторожное обращение с огнем.

«Инспектор ПДН меня отругала за то, что я позвонила в Следком»

На одном этаже с квартирой, где произошел пожар, снимает квартиру Линда К. Узнав о пожаре, она в соцсетях рассказала о том, как жила семья, пострадавшего мальчика.

– Всю зиму она безостановочно бухала, и я боролась с этой соседкой. Видела и слышала, как страдают дети. Постоянны ор и плач. Мамаша всегда пьяная, дети грязные. После того, как я стала часто обращаться в полицию, она рассказала об этом своим друзьям. Они начали заглядывать в мой глазок, после скандала перестали, но пьянки, естественно, не закончились.

Нетрезвые друзья соседки угрожающе заглядывают в глазок к девушке, которая пожаловалась на них в полицию. Фото из соцсетей Линды К.

Соседку очень тревожит, что дети растут в криках. Весной и осенью ходят в легкой, летней одежде. Но, по словам девушки, ни участковый, ни подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН) не реагировали должным образом на ее жалобы. Их визиты никак не повлияли на жизнь этой семьи. Избиения детей и крики продолжались. Даже снятые соседкой видеодоказательства были проигнорированы.

– Один раз я позвонила по линии «Ребенок в опасности». На следующий день на меня вышла инспектор ПДН, и немножко отругала за то, что я позвонила не ей, а напрямую в Следственный комитет

«Я пыталась спасти детей»

О пожаре в их доме Линде сообщила хозяйка квартиры. По словам девушки, в тот день мать семейства вновь была под градусом и спала так крепко, что даже едкий дым не разбудил ее.

– Запах почуял сосед, начал ломиться в дверь, только после этого она проснулась. Он вошел, схватил горящего ребенка и засунул его под душ

По не подтвержденной информации соседки, мальчик умер от полученных травм.

– Почему детишек не отобрали? А у нее их целых три! Из них двое с ОВЗ, им нужен особый уход. Мне не верили инспекторы ПДН, участковые. А я пыталась спасти ни в чем не повинных детей.

Несмотря на свой печальный опыт общения с правоохранительными органами, девушка призвала не быть равнодушными к таким неблагополучным семьям.

– Очень прошу всех никогда не оставайтесь в стороне, если видите подобное, сразу звоните , пишите, постарайтесь хоть как-то помочь детям. Дети ни в чем не виноваты.

К сожалению, это не первая история халатности, в которой страдают дети. Так, в ноябре 2021 года от побоев в микрорайоне Марха умер 2-летний мальчик. А ведь всего лишь несколькими месяцами ранее его семью навещал участковый, которого как раз вызвали соседи, сообщившие об очередном избиении детей.

Увидев на теле у детей синяки и ссадины, он не назначил судебно-медицинскую экспертизу, не доставил отчима-изверга в отделение полиции, не сообщил оперативному дежурному о случившемся. Отделался записью о визите и профилактической беседе. Недавно Верховный суд Якутии отменил участковому условное наказание и отправил дело на новое рассмотрение.

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