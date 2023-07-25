Ребенок пострадал при пожаре на 15-м этаже дома по улице Лермонтова в Якутске

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

В Якутске 25 июля произошел пожар в 16-тиэтажном доме по улице Лермонтова, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

Пожарные по прибытии установили, что горит мусор на балконе на 15-м этаже. При пожаре пострадали два человека, в том числе один ребенок. Их передали в карету скорой помощи.

Для установления причины, виновника и ущерба от пожара работает дознаватель МЧС России.

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