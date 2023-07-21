В Якутске начинается подготовка к строительству отеля Cosmos

Архитектурный облик новой гостиницы в Якутске. Фото: Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики

В четверг, 20 июля, на сайте Госзакупок появился лот на услуги технического заказчика для строительства гостиничного комплекса в Якутске под национальным брендом Cosmos.

Напомним, 4-звездочный отель планируется возвести на месте снесенной городской бани по адресу Чернышевского, 8/3.

О планах и сроках строительства нового отеля в Якутске

Масштабный инвестпроект ведет «Республиканская инвестиционная компания плюс», пришедшя на смену ликвидированного «РИК». Непосредственно реализацией проекта занимается УК «Центр» совместно с «Космос отель групп» и корпорацией «Туризм.РФ». Компании подписали договор об участии и совместном управлении ООО «Северная Девелоперская Компания «Центр», которая и объявила закупку.

Начальная максимальная цена договора 80 866 993,36 рублей. На эту сумму требуется провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, управлять непосредственно строительством вплоть до ввода в эксплуатацию, а также вести строительный и авторский надзор.

– В целях недопущения срыва плана-графика проекта возникает срочная необходимость заключения договора с техническим заказчиком способом прямой закупки у единственного поставщика, в том числе в связи с отсутствием возможности (времени) на проведение конкурентной закупки, – говорится в протоколе закупочной комиссии.

Отмечается, что такая возможность есть при закупке услуг у госучреждений. В этом случае исполнителем стало бюджетное учреждение «Федеральный центр строительного контроля» (Росстройконтроль).

Источник: t.me/Torboznoe_radio/3923

В этом году планируется получить разрешение на строительство. До 30 января 2024 года ООО «СДК «Центр» вступит в ТОР «Якутия». Гостиница должна быть готова до конца 2025 года.

По данным телеграм-канла «Торбозное радио», ориентировочная стоимость проекта составляет более 1,76 млрд рублей.

Реакция на новость о гостинице

Планы по строительстве по соседству не порадовали местных жителей. Жильцы квартала Б побоялись, что отель заблокирует существующие проходы и проезды, а их дворы превратятся в парковку ее постояльцев.

В УК «Центр» заверили, что появление их объекта положительно повлияет на жизнь в этой части города.

– Планируется заасфальтировать часть проездов, в том числе дорогу к детскому саду. Всего предусмотрено чуть более 60 парковочных мест, это приличное количество, – сообщил представитель компании «КП – Якутии».

Раскопки на месте будущей стройплощадки. Фото: Николай МАКАРОВ

Сейчас на месте будущей стройки в историческом районе города идут археологические раскопки.

Справка:

Открытие гостиничного комплекса Cosmos в Якутске предусмотрено проектом туристско-рекреационного кластера «Лена», который в 2020 году вошел в нацпрограмму развития Дальнего Востока.

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