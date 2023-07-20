«Через год тротуары вновь разрушатся». Благоустройство озера Сайсары в Якутске приостановлено

Перекладка тротуарной плитки у озера Сайсары в июне 2023 года. Фото: KP.RU

В мае был заключен контракт на благоустройство озера Сайсары и сквера Матери за 47 миллионов рублей, но спустя пару месяцев с начала работ строителей здесь уже не видно. «КП – Якутия» выяснила, что происходит вокруг крупнейшего водоема города.

В этом году планировалось демонтировать старую тротуарную плитку и ограждения. В 2024 году предполагалось озеленить эту территорию, обустроить детские площадки и велодорожки, построить пирс, амфитеатр и пешеходные мосты.

Это один из проектов, на которые Якутия подавала заявку на специальный казначейский кредит. В этом списке ряд объектов республики, в том числе площадь Ленина и набережная Романа Дмитриева, о преображении которой можно почитать по ссылке. Вчера глава региона Айсен Николаев объявил, что буквально на днях должны быть утверждены лимиты по этим кредитам, ожидается положительное решение по ним.

Проект преображения набережной озера Сайсары, разработанный ООО «КБ Стрелка» из Москвы в 2017 году. Источник: 14.gorodsreda.ru

Но, приступив к работам, строители обнаружили, что берега озера обваливаются. Как сообщил заказчик проекта, игнорировать этот факт нельзя, поэтому вынужденно пришлось пойти на срыв графика.

– Мы пока приостановили работы в связи с тем, что необходимы дополнительные меры по берегоукреплению. Без этого продолжать благоустройство смысла нет. Иначе продолжится размытие грунта, и пешеходные дорожки уже в следующем году разрушатся, – прокомментировал замдиректора МКУ «Главстрой» Василий Румянцев.

Отмечается, что перед началом работ, о такой необходимости не было известно, так как проектант не предусмотрел берегоукрепление. Хотя обрушение тротуаров по периметру почти всей набережной, сложно не заметить.

Состояние набережной в июне 2022 года. Сложно не заметить, что пешеходные дорожки разрушаются в сторону озера. Фото: KP.RU

За пару месяцев работ строители уже успели демонтировать часть тротуарной плитки, но из-за дополнительных работ до 15 октября 2023 года успеют сделать меньше.

– Сейчас будем проводить корректировку проекта, в этом году успеем выполнить меньший объем работ, чем планировалось, примерно 500 метров, вместо 760. Средств на корректировку не заложено, будем определять новые источники финансирования. Затем с нашим подрядчиком заключим допсоглашение на берегоукрепление. После этого начнем строительно-монтажные работы, – сказал представитель «Главстроя».

Пока нет технического решения по укреплению берегов, все это еще на стадии разработки. Чтобы предотвратить размыв грунта, строители могут обшить берега скальником. Если проблема более серьезная, то придется установить подпоры, что будет стоить дороже. Какой из этих шагов будет выбран, решит проектант.

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