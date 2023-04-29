В Якутске облагородят набережную озера Сайсары и сквера Матери за 48 миллионов рублей

В Якутске в этом году начнут благоустраивать территорию озера Сайсары и сквера Матери. Фото: KP.RU

В прошлом году жители Якутска поддержали проект обновления набережной крупнейшего озера города. Благодаря победе в рейтинговом голосовании, в этом году начнется благоустройство озера Сайсары. «КП – Якутия» узнала, кто и когда начнет реконструкцию.

Рейтинговое голосование в действии: как оно помогает обновлять города

Напомним, в мае завершится новое рейтинговое голосование за общественные пространства, которые могут быть благоустроены в 2024 году. Что за проекты попали на конкурс Якутска и не только и как вы можете проголосовать за один из них, читайте по ссылке.

В 2022 году в подобном отборе проектов поучаствовало почти 30 тысяч жителей столицы республики. Убедительную победу с 20 222 голосами одержала реконструкция территории озера Сайсары и сквера Матери.

Такое единодушие горожан неудивительно. Разрушающиеся тротуары, ржавые ограждения и фонарные столбы – в таком плачевном состоянии «КП – Якутия» запечатлела набережную в августе прошлого года, фоторепортаж можно увидеть по ссылке.

Удручающее состояние пешеходных дорожек вокруг озера Сайсары. Снимок сделан в августе 2022 года. Фото: KP.RU

После того, как закончилось рейтинговое голосование, Управление архитектуры и градостроительства объявило конкурс по отбору субсидий на благоустройство, где одним из основных критериев как раз стала победа в рейтинговом голосовании.

– Мы подали документы с положительным заключением экспертизы сметной стоимости. По результатам отбора объект получил финансирование в размере более 47 миллионов рублей, – сообщил начальник отдела городской среды Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры Якутска Егор Чемезов.

Он уточнил, что из общей суммы на благоустройство набережной и сквера Матери 42 миллиона рублей выделены из федерального бюджета и 5 миллионов – из городского.

Новые тротуары и спортплощадки: что появится на сайсарской набережной в 2023 году

Проект масштабный. Здесь одну только тротуарную плитку, предстоит уложить на площади больше 12 тысяч квадратных метров. Поэтому планируется разбить капремонт на несколько этапов, первый из которых завершится в этом году.

Дизайн-проект реконструкции набережной озера Сайсары и сквера Матери. Источник: 14.gorodsreda.ru

В конце марта мэрия Якутска объявила конкурс на первую часть благоустройства. От подрядчика требуется обустроить детские площадки и велодорожки в 8 с лишним тысяч квадратных метров. Должны быть обновлены территории остановок и проезды. Появятся пирс, амфитеатр и пешеходные мосты. Кроме того, будут укреплены откосы и обустроены водоотводные лотки, проведено дополнительное озеленение.

На конкурс заявилось 2 компании, обе снизили цену до 45 миллионов рублей. 19 апреля комиссия назвала победителем ООО «Монтажсервис». Началась процедура заключения контракта. С момента его подписания компания сможет приступить к работам.

Первым делом предстоит демонтировать существующие тротуары и ограждения. Все запланированные работы должны быть закончены до 15 октября 2023 года.

Дизайн-проект реконструкции набережной озера Сайсары и сквера Матери. Источник: 14.gorodsreda.ru

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