В Якутске в этом году начнется реконструкция площади Ленина и двух набережных

Фото: KP.RU

Глава Якутии Айсен Николаев на большой пресс-конференции сообщил, что в этом году Якутск по решению президента получает специальные казначейские кредиты для дальневосточных городов.

Поэтому в Якутске начинается реконструкция трех общественных пространств.

«Это площадь Ленина, набережная вокруг озера Сайсары и набережная имени Романа Дмитриева. Вся работа в этом году уже должна начаться, а закончится в следующем году», — подчеркнул глава.

Айсен Николаев также добавил, что достаточно серьезная часть средств будет направлена на объекты в 17 квартале Якутска, на опережающее строительство социальной инфраструктуры.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.