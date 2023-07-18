Преображение набережной Романа Дмитриева и городского пляжа в Якутске

Эскиз благоустройства набережной Романа Дмитриева. Предоставлено МКУ "Главстрой"

В середине мая глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что республика подала заявку на получение специальных казначейских кредитов под 3% на ряд объектов, среди которых набережная Романа Дмитриева — в народе ее называют «дамба на 202-м микрорайоне». «КП – Якутия» узнала, как планируется обновить этот район Якутска.

Променад по ямам в окружении упадка

Дамба на 202 микрорайоне уже давно не просто гидротехническое сооружение, а популярное место для прогулок с детьми, собаками, здесь устраивают посиделки с видом на протоку, причем не только летом.

Состояние набережной в этом сезоне оставляет желать лучшего. Фото: KP.RU

Но с 2018 года, когда была открыта Набережной имени прославленного якутского борца, чемпиона Олимпийских игр Романа Дмитриева, вся инфраструктура заметно обветшалась. Дорога в рытвинах, разрушенные тротуары, а на некоторые скамейки просто опасно садиться.

Некоторые урны и скамейки потеряли не только эстетику, но и свою функциональность. Фото: KP.RU

Многочисленные автолюбители паркуют здесь машины достаточно хаотично, из-за чего порой затрудняется движение даже среди пешеходов.

Новый облик набережной Романа Дмитриева

Согласно проекту, предусмотрен капитальный ремонт улично-дорожной сети с устройством автобусных павильонов и остановочных карманов. Речь идет о дороге от улицы Хабарова до лодочной станции протяженностью около 1,14 км.

План по замене освещения на набережной Романа Дмитриева. Предоставлено МКУ "Главстрой"

На набережной будет обустроена велосипедная дорожка, появятся спортивные объекты, обозначенные места парковок. Фонари заменят на более современные, подсветка планируется даже на малых архитектурных формах.

На набережной появятся тренажеры для занятий спортом. Предоставлено МКУ "Главстрой"

Будут обновлены все ограждения. Между парковок организуют дополнительные места отдыха – парклеты.

Выход к озеру по левую сторону набережной превратится в прогулочную зону. Предоставлено МКУ "Главстрой"

Озеленение предполагает газоны на склонах, живую изгородь из шиповника и новые высадки берез и кустарников. Причем растительность появится не только на самой дамбе, но и на границе пляжа и 202 микрорайона, а также в районе площади Победы.

Трансформация городского пляжа на 202 микрорайоне

Сейчас официальный пляж города мало чем отличается от диких. Всем, кто хоть раз был на Черном море, хотелось бы больше цивильности. Судя по проекту, в скором времени единственное разрешенное место для купания в Якутске станет более комфортным.

Вход на пляж. Фото: KP.RU \ проект, предоставленный МКУ "Главстрой"

Будут снесены все здания на пляже, которые уже давно заколочены досками и только портят вид. На территории появятся торговые павильоны. Вместо мобильных кабинок откроется отдельное здание общественного туалета с 4 кабинками, в том числе для инвалидов.

При входе построят административный центр с комнатой матери и ребенка, и складом, на котором можно будет хранить, к примеру, лодки на прокат. Он будет представлять из себя павильон из контейнеров, обшитый светло-серым брусом.

На территории пляжа появятся новые объекты. Фото: KP.RU \ проект, предоставленный МКУ "Главстрой"

Появятся стойки уличных душей и места для мытья ног. Кроме спортплощадки, организуют красивую смотровую площадку и игровую зону с качелями и скамейками. На пляже обновят смотровые вышки спасателей, при спуске к песку оборудуют амфитеатр.

Спасательные вышки, как и многие другие объекты, будут брендированы в общей стилистике. Фото: KP.RU \ проект, предоставленный МКУ "Главстрой"

У набережной и пляжа будет своей брендинг с логотипом волны. Так цветом дамбы определен ярко-оранжевый, а у прибрежной зоны — голубой.

Проект разработан архитектурным бюро Nomado. В 2022 году он участвовал в открытом голосовании на благоустройство, но тогда проиграл проекту озера Сайсары. Недавно авторы внесли корректировки в проект.

Когда начнется строительство

Стоимость проекта — 369,2 млн. руб. По распоряжению правительства Якутии на обновление набережной Романа Дмитриев предполагается объем финансирования на 2023 год – 184,6 млн рублей, на 2024 год – 184,6 млн рублей.

Уже в этом году планируется найти подрядчика, завершатся работы в 2024 году.

– Проект прошел государственную экспертизу сметной стоимости. Сроки начала работ зависят от того, когда доведут финансирование. Как только доведут, объявим электронные торги, подпишем контракт с подрядчиком. Можем начать в этом году. За два года планируем завершить, – сообщил «КП – Якутии» замдиректора МКУ «Главстрой» Василий Румянцев.

При этом по заявке на специальный казначейский кредит на этот объект Якутия планирует получить в 2024 году 30 млн рублей, в 2025 году – 50 млн и в 2026 году – более 289 млн рублей.

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