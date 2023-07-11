Первый в России музей Кембрия может открыться в Якутии

Ленские столбы называют шедевром Кембрия за ценные находки из этого геологического периода. Фото: Спиридон МАКСИМОВ

В Якутске может появиться единственный в России музей Кембрия, сообщает пресс-служба национального парка «Ленские столбы».

С такой инициативой выступил ведущий ученый в области геологии, биологии, палеонтологии и стратиграфии академик РАН Алексей Розанов. В нацпарке его называют давним другом, так как он приезжает в Якутию практически ежегодно.

Академик Алексей Розанов (в центре) с якуткими коллегами. Фото: Прокопий НОГОВИЦЫН

Музей будет посвящен Кембрийскому периоду (около 538,8 млн лет назад), когда случился Большой биологический взрыв, или иначе массовое зарождение скелетной фауны, близкой к современной. Много лет Розанов был председателем Кембрийской международной подкомиссии и видел все самые важные мировые разрезы пограничных отложений кембрия и докембрия. Он считает Якутию одним из самых значимых мест для мировой науки.

– Ленско-Алданский район и Ленские столбы, в частности, являются уникальным и абсолютно непревзойденным местом, свидетельствующим о событии, когда огромное количество микроорганизмов нашей планеты начали строить скелет. Чтобы представление о значимости этого события развивалось, надо, чтобы весь материал, который уже собран и который ещё нужно собрать, был бы сконцентрирован в одном месте. Для этого я предлагаю организовать в Якутии Музей Кембрия, – отметил Алексей Розанов.

Алексей Розанов оценивает окоменелость, найденную в Якутии. Фото: Прокопий НОГОВИЦЫН

По его словам, открытие такого музея будет естественной частью развития национального парка «Ленские столбы». К слову, эту идею обсуждают несколько последних лет, сам ученый продвигает ее с 2021 года. В прошлом году он озвучил ее главе республики Айсену Николаеву. Руководитель региона поддержал инициативу.

Музей Кембрия предлагается сформировать в городе Якутске, чтобы он мог функционировать круглогодично.

На днях академик Розанов вновь прибыл в Якутск во главе рабочей группы Палеонтологического института РАН. Ученые провели ряд встреч с якутскими коллегами, а 12 июля состоится новая встреча с Айсеном Николаевым. Планируется обсудить вопросы проектирования Музея Кембрия.

Справка:

Природный парк «Ленские столбы» образован в 1994 году и сразу стал одним из главных символов Якутии. Кроме причудливых скал и девственной природы, знаменит рядом ценных палеонтологических находок, после которых специалисты назвали это место шедевром Кембрийского периода.

В 2012 году этот заповедник стал 25-м объектом России, признанным всемирным наследием ЮНЕСКО. В 2018 году присвоен статус национального парка. За год эту достопримечательность посещают около 150 тысяч человек.

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