Первый в России музей Кембрия может открыться в Якутии

Ленские столбы называют шедевром Кембрия за ценные находки из этого геологического периода. Фото: Спиридон МАКСИМОВ
В Якутске может появиться единственный в России музей Кембрия, сообщает пресс-служба национального парка «Ленские столбы».
С такой инициативой выступил ведущий ученый в области геологии, биологии, палеонтологии и стратиграфии академик РАН Алексей Розанов. В нацпарке его называют давним другом, так как он приезжает в Якутию практически ежегодно.
Академик Алексей Розанов (в центре) с якуткими коллегами. Фото: Прокопий НОГОВИЦЫН
Музей будет посвящен Кембрийскому периоду (около 538,8 млн лет назад), когда случился Большой биологический взрыв, или иначе массовое зарождение скелетной фауны, близкой к современной. Много лет Розанов был председателем Кембрийской международной подкомиссии и видел все самые важные мировые разрезы пограничных отложений кембрия и докембрия. Он считает Якутию одним из самых значимых мест для мировой науки.
– Ленско-Алданский район и Ленские столбы, в частности, являются уникальным и абсолютно непревзойденным местом, свидетельствующим о событии, когда огромное количество микроорганизмов нашей планеты начали строить скелет. Чтобы представление о значимости этого события развивалось, надо, чтобы весь материал, который уже собран и который ещё нужно собрать, был бы сконцентрирован в одном месте. Для этого я предлагаю организовать в Якутии Музей Кембрия, – отметил Алексей Розанов.
Алексей Розанов оценивает окоменелость, найденную в Якутии. Фото: Прокопий НОГОВИЦЫН
По его словам, открытие такого музея будет естественной частью развития национального парка «Ленские столбы». К слову, эту идею обсуждают несколько последних лет, сам ученый продвигает ее с 2021 года. В прошлом году он озвучил ее главе республики Айсену Николаеву. Руководитель региона поддержал инициативу.
Музей Кембрия предлагается сформировать в городе Якутске, чтобы он мог функционировать круглогодично.
На днях академик Розанов вновь прибыл в Якутск во главе рабочей группы Палеонтологического института РАН. Ученые провели ряд встреч с якутскими коллегами, а 12 июля состоится новая встреча с Айсеном Николаевым. Планируется обсудить вопросы проектирования Музея Кембрия.
Справка:
Природный парк «Ленские столбы» образован в 1994 году и сразу стал одним из главных символов Якутии. Кроме причудливых скал и девственной природы, знаменит рядом ценных палеонтологических находок, после которых специалисты назвали это место шедевром Кембрийского периода.
В 2012 году этот заповедник стал 25-м объектом России, признанным всемирным наследием ЮНЕСКО. В 2018 году присвоен статус национального парка. За год эту достопримечательность посещают около 150 тысяч человек.
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