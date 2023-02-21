Мозг в ладошке. Якутские ученые вскрыли череп древнего медведя и извлекли мозг

Фото: пресс-служба СВФУ

В Якутске ученые провели вскрытие древнего бурого медведя. Все взятые пробы, в том числе мозг, направят на различные исследования, сообщает пресс-служба Северо-Восточного федерального университета.

Останки хищника были найдены в 2020 году на острове Большой Ляховский Новосибирского архипелага. На них случайно наткнулись местные жители в 8 километрах к востоку от устья реки Большой Этерикан.

Найденная туша в 2020 году. Фото: Якутия24

Первым делом тушу изучили специалисты республиканской ветеринарно-испытательной лаборатории. Когда они убедились, что особь не заражена сибирской язвой и трихинеллезом, то разрешили отправить ее в Якутск на изучение в Музей мамонта при СВФУ. Здесь не только проводят экскурсии по выставке ископаемых животных, но и исследуют их, выезжая в экспедиции.

Как и всегда, имя найденыш получил по месту находки – Этериканский бурый медведь. Его геологический возраст составил 3460 лет. Он жил в эпоху среднего голоцена и был современником мамонтов и саблезубых тигров.

Фото: пресс-служба СВФУ

По словам заведующего музея Максима Чепрасова, эта особь является уникальной для мировой науки.

– Исследуемый бурый медведь является единственной находкой этого вида с мягкими тканями, до этого ископаемые остатки этого хищника были представлены лишь осевыми черепами и некоторыми костями посткраниального скелета, – отметил он.

Сегодня, 21 февраля, на базе лаборатории НИИ прикладной экологии севера СВФУ ученые провели вскрытие (аутопсию) туши. Первым образцом, который извлекли ученые, стала мышечная ткань.

Одной из самых феноменальных процедур стало извлечение мозга древнего медведя. Как оказалось, он поместился на человеческой ладошке.

Фото: пресс-служба СВФУ

Благодаря тому, что в вечной мерзлоте ткани хорошо сохранились, у ученых будет возможность провести гистологические, клеточные, вирусологические, микробиологические исследования. «Ждать» своего звездного часа пробы будут в специальном морозильнике.

Кроме представителей якутской науки на уникальной операции присутствовали специалисты из Зоологического института РАН, Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова, Институт мозга ФГБНУ Научный центр неврологии, Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Также приняли участие представители Фонда биотехнологических исследований Объединенных Арабских Эмиратов.

В таком виде пробы будут храниться в морозильнике до начала исследований. Фото: пресс-служба СВФУ

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