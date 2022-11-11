В Якутии археологи нашли древнее захоронение богатого человека

Фото: uusaldan.ru

В Якутии археологи обнаружили захоронение древнего человека. Его нашли в Усть-Алданском районе в августе, во время карьерных работ. Ученые рассказали, что останки находились на небольшой глубине, всего в 20-30 сантиметрах от поверхности.

«Тело было покрыто тонкими слоями сшитой между собой бересты, которые фиксировались не по всей поверхности. Вероятно, изначально тело было укрыто ими полностью. Подобная традиция покрытия тела и внутримогильных конструкций частями урасы существовала вплоть до начала XIX века», – отметила археолог Александра Прокопьева.

Гроб, в котором предположительно был захоронен человек, не сохранился – остались лишь фрагменты дерева. Скелет также оказался неполным – отсутствовали голова, отдельные позвонки и некоторые кости ноги. При этом тело находилось в нетипичном положении, в позе эмбриона.

«Объяснение семантики скорченной позы сводится в основном к трем версиям: умершему придается положение зародыша в утробе матери, что, по-видимому, должно способствовать реинкарнации; поза всадника, чтобы погребенный мог отправиться верхом в мир мертвых; и, наконец, умершего хоронят со связанными конечностями, чтобы обезопасить живых от мертвых. Преднамеренное придание телу умершего определенного положения, вероятнее всего, совершалось сразу после его смерти», – отмечает в своих трудах ученая Розалия Бравина.

Рядом с останками были обнаружены небольшие россыпи бисера, металлические подвески. Сам человек, вероятно, был одет в костюм из кожи и меха. Также в захоронении были найдены медная гривна-кылдьыы, фрагменты серег и металлическая диск-нашивка на шапку – туоһахта, сделанный из необычного сплава металлов. Предварительно ученые считают, что погребение принадлежит молодой женщине XVII века.

Фото: uusaldan.ru

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