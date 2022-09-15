В Чурапчинском районе Якутии археологи обнаружили останки мамонта

Фото: Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН

Археологи в Якутии обнаружили останки мамонта. Специалисты нашли кости, относящиеся, предположительно, к эпохе плейстоцена, в Чурапчинском районе республики.

Находку обнаружили археологи Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН. В самом институте пояснили, что эксперты проводили обследование места, где планируется проложить трассу, которая свяжет села Арылах и Кытанах.

Фото: Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН

«По предварительным данным, территория представляет собой так называемый kill-site или butchering-site – место специализированной охотничьей деятельности, где происходил забой и первичная разделка туш крупных млекопитающих. В результате проведенных работ были обнаружены фрагментированные остатки мамонта, шерстистого носорога, а также бизона. Многие костные останки содержат следы орудийной деятельности древнего человека», – рассказали в институте.

Археологи отобрали образцы, чтобы провести УМС-датирование и определить возраст останков. Сейчас они находятся в отделе изучения мамонтовой фауны Академии наук Якутии.

Фото: Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН

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