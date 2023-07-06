«Даже зарплата в сто тыщ не привлекает». Одна из главных проблем с автобусами в Якутске – нехватка водителей

Фото: KP.RU

Продолжаем освещать ситуацию с автобусами в Якутске. Ранее директор «СоюзАвто» Андрей Косицкий рассказывал «КП – Якутия», что есть проблема с кадрами, некому ездить на маршрутах. При этом мигранты перестали наниматься шоферами, а местные жители тоже не хотят работать водителями.

Сейчас Косицкий рассказал, что ситуация с кадрами продолжает оставаться острой, а также прокомментировал инцидент с пассажиром, который выпал из окна автобуса.

«Нужно еще 150 водителей»

– Сейчас у нас числятся 432 водителя, но по факту меньше, потому что многие ушли в отпуска. В целом нужно еще 150 человек, чтобы автобусы ходили нормально. Мигранты стали реже наниматься водителями, раньше даже в очередь водители вставали, чтобы работать, а сейчас мало желающих. Местные жители тоже почему-то не идут. Даже зарплата в сто тысяч им не кажется привлекательной. У ЯПАК такая же проблема с кадрами. До пандемии ситуация с водителями была лучше, а потом многие уехали.

Для справки: водителю сейчас предлагается от 80 тысяч рублей. А при графике два рабочих и один выходной – 100 тысяч рублей.

– Ищем водителей. Но люди считают, что это непривлекательная работа. Тяжелая физически и морально. Водитель зачастую исполняет обязанности шофера и контролера. Большая психологическая нагрузка из-за жалоб и замечаний пассажиров. Нервы иногда сдают.

Почему так мало автобусов на некоторых маршрутах, например на «двойке»

– Есть проблема с дальними периферийными маршрутами. Сейчас многие автобусы из-за перекрытия дорог ходят по одному и тому же маршруту. Поэтому и заработок упал. Добавьте маленький пассажиропоток и опять же отсутствие кадров.

Сейчас придется подождать, когда завершат ремонт дорог. К осени ситуация немного улучшится. А потом нужно менять схему движения автобусных маршрутов. Ее менять только после открытия дорог. Сейчас нет данных по пассажиропотоку по некоторым маршрутам.

«Пассажир был пьян»

Напомним, что 26 июня возле дома №36 на Мерзлотной улице водитель автобуса совершил резкий поворот. Во время этого внезапно 60-летний пассажир выпал из него со стеклом прямо на дорогу. Видео падения пассажира вызвало дискуссию, кто виноват. Косицкий заявил, что пассажир сам мог облокотиться на стекло и выдавить своим весом.

– Проверка по инциденту еще не закончилась. Пассажира я не обвинял. Но на ролике видно, что когда автобус только начинает входить в поворот, человек уже вываливается. Пока непонятно, что с медицинским заключением, но он же был поддатый, болтался там в салоне и надавил на стекло. Поэтому водитель не виноват. Он заходил на поворот, и скорость у него была нормальная. Но закон таков, что виноват в любом случае будет водитель. Сложно доказать его невиновность.

Про брутто-контракты

– Это решило бы дефицит всего. Сегодня мы зарабатываем с колес. А с введением брутто-контрактов оплата будет по километражу. Даже если автобус едет пустой. Поэтому водители не будут переживать, какой маршрут прибыльный, а какой нет. Но конечно нужно финансирование от города.

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