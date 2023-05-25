«Жарко, мало автобусов, хамские водители». Жители Якутска жалуются на работу общественного транспорта

Фото: 2ГИС

В Якутске недовольны работой некоторых маршрутов. «КП – Якутия» попросила директора «СоюзАвто» Андрея Косицкого прокомментировать некоторые недочеты.

«Ужасно мало двоек»

В редакцию прислали вопрос о работе маршрута №2.

– Давно хотела пожаловаться на автобусы №2. Их ужасно мало, если пропустишь одну, то потом жди по часу другую. Одни нерусские там. К сожалению, я не записываю видео, как они себя ведут, но думаю, если спросить жителей птицефабрики, они тоже пожалуются, – негодует читательница «КП – Якутии».

Проблема с водительским составом действительно есть, ответил Андрей Косицкий.

– До сих пор после пандемии наша отрасль не оклемалась. У нас 30% было наемных водителей категории D, многие иностранцы поуходили, а местное население никак не хочет работать. Я так понимаю, молодое поколение не идет в рабочие профессии, поэтому проблемы с кадрами не только в нашей. Не закупается больше автобусов, на это влияет множество причин. Например, у маршрута №2 нет на это финансов, – сказал он.

На хамство водителей можно пожаловаться в транспортный отдел мэрии по телефону 40-80-94 или в Центральную диспетчерскую службу по общественному транспорту по номеру 42-48-14.

«Не автобус, а практически газовая камера»

Еще одна жалоба касается комфорта в маршрутках.

– Почему в красных автобусах не включают кондиционеры? Стоит ужасная духота, практически газовая камера. Форточки там крошечные и высоко, люк только в задней части. Водителю может и комфортно, а пассажиры страдают, – написал подписчик «КП – Якутии».

По словам главы «СоюзАвто», эта проблема не связана с техническим состоянием машин, и должна решаться напрямую с водителем, но с учетом мнения всех, кто находится в салоне.

– Всегда можно подойти к водителю и вежливо попросить выключить печку или включить кондиционер. Подобных жалоб нам ранее не поступало. Надо учитывать мнение всех пассажиров, кому-то холодно, кому-то жарко, у всех разные температурные ощущения. Техосмотр автобусы проходят два раза в год, перед выходом на линию механики осматривают их ежедневно. Система кондиционирования либо работает, либо нет, это зависит от водителя, – отметил он.

В Якутске ездят красные автобусы закупленные в 2018, 2019 и в 2022 годах. К примеру, в прошлом году было закуплено 73 машины в общей сложности.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.