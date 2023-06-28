Водитель или пассажир? Кто виноват, что мужчина вылетел из автобуса в Якутске

Фото: скриншот видео с камер наблюдения

В понедельник 26 июня около 19 часов в Якутске произошло необычное ДТП. Возле дома №36 на Мерзлотной улице 38-летний водитель автобуса совершил резкий поворот. Во время этого внезапно 60-летний пассажир выпал из него со стеклом прямо на дорогу.

Мужчина получил травмы и ссадины. Ему назначили амбулаторное лечение. Следком организовал проверку этого случая. Видео падения пассажира вызвало общественный резонанс и дискуссию, кто виноват в падении пассажира. Она подкрепилась заявлением руководителя НП «СоюзАвто» Андрея Косицкого, что пассажир может быть сам виноват в своем падении из автобуса.

— Почему сразу виноват водитель? Резкого поворота и превышения скорости не было. По предварительным данным, водитель был трезвый, стаж вождения у него нормальный, ранее за нарушения не привлекался. Я считаю, что причиной происшествия может быть неправильная эксплуатация автобуса самим пассажиром.

Видимо, он облокотился об стекло и своим весом надавил на него – оно и выпало вместе с ним. Произошло давление на стекло и под весом человека его выдавило центробежной силой. А по правилам эксплуатации пассажиры в общественном транспорте должны держаться за поручни, а не облокачиваться о стекла.

Может, он еще и за шнур задел, оно и сработало как аварийный выход. Бывали случаи, когда стекла выдавливали, но, чтобы вывалиться вместе со стеклом, – такое за мои 20 лет работы в «СоюзАвто» впервые, – сообщил он изданию «Якутия.Инфо».

«Пассажир сам виноват»

Так считают некоторые пользователи:

– Видео с салона автобуса выложите, че гадать-то? Явно же дядька сам виноват.

– Да однозначно виноват сам пассажир! Видно же, сначала сумку выкинул, потом сам вынырнул! И нечего водителя обвинять!

– Водитель не виноват, но и пожилого мужчину жалко. Уступайте места пожилым людям и беременным и инвалидам.

– А зачем облокачиваться на стекло? И причем тут водитель? Объясните в чем вина водителя?

«Виноват водитель»

Считают другие комментаторы.

– Виноват водитель. К бабке не ходи. Трезвый, нетрезвый — безопасность обеспечивает водитель автобуса.

– Надеюсь, выиграет суд пассажир.

– Виноват водитель, резкий поворот, осуществление опасного маневра, а директора надо привлечь к ответственности за не обеспечение транспортной безопасности. И как понять слова директора, что пассажир эксплуатирует неправильно автобус? Пассажир виноват лишь в том, что не смог удержаться, тем более что стоял с сумками.

– Очень быстро поворачивает водитель, как будто дрова возит, можно сбросить газ

– Это маршрут №17, есть один водитель (как раз белого автобуса), к которому очень страшно садиться, потому что он летает, а не ездит. Здоровая 23-х летняя девушка, несколько раз чуть не улетала по автобусу, каждый раз газует, не успеваешь сесть - новый синяк, т.к. ударяешься. Опасно, старикам то тем более.

«Почему стоят такие стекла?»

Часть якутян считает, что виной всему техническое состояние автобуса.

– А разве можно так легко выдавить стекло? Как он на него облокотился, там разве не стоит сидение? Если бы он сидел, так бы не вывалился, если стоял не понятно как он на него навалился.

– Кто-то до него или он сам пассажир резину из окна вытаскивали. Просто так окно не выпадет. Скорее всего, резину из окна вытаскивали, потом поставили, как могли.

– А почему стоят такие стекла которые можно выдавить нажатием? То есть на соплях держится. У нас же в автобусах всегда давка, там и не захочешь, а надавишь, если на тебя толпа весом надавит.

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