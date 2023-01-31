Привычные маршруты исчезнут. Как изменится автобусная сеть Якутска в 2024 году

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Жителям Якутска пообещали комфортные автобусы, удобную транспортную схему и даже возможность бесплатного проезда. «КП – Якутия» узнала, что уже известно о новой маршрутной системе, которая начнет внедряться в марте 2024 года.

Предстоящие изменения в автобусных маршрутах администрация анонсировала еще в прошлом году. Сегодня горожан приглашают высказать свои пожелания. Предложить увеличить маршрут того или иного автобуса, заявить о необходимости новых остановок можно по ссылке.

Необходимость обновления системы общественного транспорта, глава Якутска Евгений Григорьев объяснил требованием времени и активным развитием города.

– С начала века население увеличилось почти в 2 раза, появились новые жилые кварталы, новые улицы, соцобъекты, центры общественного притяжения. Маршрутная сеть городских автобусов, созданная, преимущественно, в 90-е годы, и качество услуг давно не отвечают запросам людей. Сегодня мы формируем оптимальную сеть общественного транспорта для жителей нашего города, – написал он в в своем телеграм-канале.

Скриншот с сайта yakutsk-transport.ru

Исследования пассажиропотоков проводились в течение двух последних лет. Проект усовершенствованной маршрутной схемы будет готов в конце марта. Заработает новая система с марта 2024 года. Ее разработкой занимается российская компания OTS Lab, которая уже подготовила подобные проекты для Челябинска, Мурманска, Иваново и других городов.

Что уже известно об изменениях в маршрутной сети Якутска

Всего в проекте новой транспортной системы запланировано 34 маршрута, большая часть которых абсолютно новые. Такие привычные номера, как 2-ка, 17-й, 35-й, исчезнут. Вместо них появятся номера 50-е, 60-е, 70-й, а также 115, 118, 121, 123, 124, которые можно увидеть на интерактивной карте. К примеру, автобус №50 объединит микрорайон «Прометей» и аэропорт.

Проект новой схемы общественного транспорта Якутска. Скриншот с сайта yakutsk-transport.ru

Новая схема поможет снизить транспортную нагрузку в центре Якутска. Откроются маршруты в обход этой части города, что сократит время поездки. Так, путь в северную часть центра из микрорайона «Прометей» ускорится на 20 минут. Через центральные улицы будут ходить прямые маршруты.

Важными транспортно-пересадочными узлами станут «Медцентр», «Аэропорт» и «202-й микрорайон», откуда можно будет продолжить поездку на других маршрутах в разные точки города.

Сократится время поездок и ожидания автобусов

Предлагается организовать специальные полосы для автобусов, что ускорит их движение по городу. Некоторые маршруты будут направлены в обход крупных трасс. Благодаря такому решению, к примеру, время пути между микрорайоном Ильинка и улицей Богдана Чижика станет быстрее на 10 минут.

Скриншот с сайта yakutsk-transport.ru

Сейчас после 20:00 часов большая часть автобусов заканчивает свою работу. В новой концепции обещают, что основные маршруты будут работать до 23:00 часов.

Добираться из пригородов получится дешевле и быстрее. Например, из села Хатассы в Якутск можно будет приехать на 15-20 минут быстрее, чем сейчас, а из Жатая – на 20 минут. Этого удастся добиться благодаря тому, что автобусы будут ходить чаще.

Изменится стоимость проезда на городском транспорте

Разработчики новой транспортной схемы предлагают обновить и тарифы на проезд. Пока конкретные цены в проекте не указаны, но уже заявлено, что пересадки по транспортной карте в течение часа станут бесплатными.

Кроме того планируется запустить единый тариф для поездок внутри Якутска, который будет действовать и на пригородных маршрутах.

Больше комфортных автобусов и остановок

На улицах Якутска появятся больше более комфортных автобусов большого и среднего класса. Новый общественный транспорт будет низкопольным для удобства пассажиров с детскими колясками и тяжёлыми сумками.

Изменятся и места ожидания автобусов. Площадки остановок благоустроят и установят больше теплых павильонов.

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