Следком и прокуратура начнут проверку по факту падения ребенка из окна в Покровске

Фото: СУ СК России по Якутии

В среду, 5 июля, из окна 7 этажа выпал малолетний ребенок в микрорайоне Кирзавод Покровска. Проводится доследственная проверка, сообщили пресс-службы СУ СК России по Якутии и прокуратуры республики.

Об инциденте стало известно вечером. В результате падения мальчик получил множественные травмы различной степени тяжести, госпитализирован в учреждение здравоохранения. Сообщалось, что за ним из Якутска вылетел спецборт.

Уточняется, что пострадавшему 3 года, ранее СМИ упоминали 4-летний возраст.

Процессуальную проверку начали Центральный межрайонный следственный отдел СУ СК России по республике и прокуратура Хангаласского района.

В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка условиям проживания ребенка, обеспечению его безопасности и другим вопросам. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

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