Минэкологии Якутии: в республике образовалась сложная ситуация с лесными пожарами

Фото: Иван МАКЕЕВ

На утро понедельника, 3 июля, в Якутии действуют 110 лесных пожаров на общей площади 61,2 тысячи га и два ландшафтных — на 3,1 тысячи га, сообщает Минэкологии республики.

«Ситуация сложная, высокая грозовая активность пораждает массовое возникновение лесных пожаров на удаленных и труднодоступных территориях», — отмечают в ведомстве.

Больше всего возгораний зарегистрировали в Усть-Майском районе — 34. Там из-за этого 29 июня ввели режим чрезвычайной ситуации.

Также много пожаров в Алданском — 19, в Оймяконском — 18 и Томпонском — 11. Еще в 13 районах — от одного до пяти.

За сутки потушили 14 лесных пожаров на общей площади, пройденной огнем, более 5 тысяч га.

По состоянию на 3 июля в Мирнинском, Верхоянском, Томпонском районах сохраняется чрезвычайно высокий V класс, в Усть-Майском, Оймяконском районах — высокий IV класс пожароопасности леса.

На тушении задействовано 620 сотрудника лесопожарных формирований и 33 единицы техники, в том числе вертолеты Ми-8 и спецтехника.

В Якутии уже несколько дней стоит жара за +30 градусов и периодически в разных районах проходят грозы.

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