Якутия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Якутия
+36°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 июля 2023 6:42

В Якутске возможна гроза и до 34 градусов жары

Осадки прогнозируются несущественные
Ксения ГАБЫШЕВА
Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

В понедельник, 3 июля, летний зной в Якутске могут разбавить незначительные осадки и гроза.

– Без существенных осадков, днем возможна гроза, ветер юго-западный 4-9 м/с, при грозе порывы 15-18 м/с. Ночью +19+21°, днем +32+34°, – сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

Днем 2 июля в столице Якутии воздух прогрелся до плюс 34 градусов, местами до 37.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.