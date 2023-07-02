В Якутске возможна гроза и до 34 градусов жары

Фото: KP.RU

В понедельник, 3 июля, летний зной в Якутске могут разбавить незначительные осадки и гроза.

– Без существенных осадков, днем возможна гроза, ветер юго-западный 4-9 м/с, при грозе порывы 15-18 м/с. Ночью +19+21°, днем +32+34°, – сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

Днем 2 июля в столице Якутии воздух прогрелся до плюс 34 градусов, местами до 37.

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