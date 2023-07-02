«Своими силами не справились бы». Как спасали якутское село Тит-Ары от лесного пожара

В Якутии удалось отстоять село Тит-Ары от лесного пожара Фото: Иван МАКЕЕВ

В субботу, 2 июля, всего в 3 километрах от села Тит-Ары Усть-Алданского района обнаружился лесной пожар. Глава села Андрей Егоров рассказал «КП – Якутии» о борьбе с огнем на подступах к населенному пункту.

О подходе огня к населенному пункту стало известно после обеда. Ситуацию ухудшала жара. Местные жители удивились тому, как быстро прилетел самолет. Как пояснил руководитель местной администрации, как раз в это время сотрудники «Авиалесоохраны» патрулировали территорию.

– АН-2 сам обнаружил пожар. Нас позвали помочь, из наслега пришли 8 человек, копали траншею. Площадь пожара была маленькой, – отметил Андрей Егоров.

После того, как самолет скинул воду, спустились парашютисты-десантники, чтобы окончательно ликвидировать возгорание.

Работа спасателей впечатлила местное население. Люди рады, что быстро удалось спастись от страшной опасности. Еще одной трагедии Бясь-Кюеля, когда огонь уничтожил почти все село, не случилось.

– Паники никакой не было, в селе дым даже не чувствовался. Получается, пожар только-только разгорался, на ранней стадии удалось его затушить. Если бы облета не было, то сегодня площадь пожара была бы намного больше, и он бы мог стать угрозой для села, – подчеркнул глава Тит-Ары.

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