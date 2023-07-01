В 5,5 км от села Хомустах в Якутии обнаружили лесной пожар

Фото: Иван МАКЕЕВ

Вечером около 17:30 накануне, 30 июня, в 5,5 км от села Хомустах Усть-Алданского района обнаружили и зарегистрировали лесной пожар, сообщила районная администрация в своем телеграм-канале.

Площадь пожара на момент обнаружения — 0,5 га.

На тушении работают 22 человека с огнетушителями, бензопилами, мотопомпами, плугами, зажигательными аппаратами. Задействованы трактора, бортовые и грузовые автомобили, автоцистерны.

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