«Нас называют шизанутые». Владелица частного приюта в Якутске – о спасении животных и отношении к зоозащитникам

Александра Антипьева – основатель приюта Wuf_Wuf. в Якутске. Фото: KP.RU

Уличный кот без глаза и хромая взрослая дворняга вряд ли найдут семью, им остается надеяться только на волонтеров. «КП – Якутия» посетила частный приют, который стал домом именно для таких жертв ДТП и человеческой жестокости.

«Не заметила, как мой дом превратился в мини-приют»

Саша Антипьева с детства собирала всех собак округи. Деньги, которые мама давала на обед, тратила на хлеб и молоко для них. Зимой запускала греться в подъезд. Соседи были не против, помогали подкармливать. Но однажды девочка нашла свою любимицу Чапу мертвой. Как оказалось, недоброжелатели из другого двора вызвали догхантеров, которые забили ее молотком прямо в подъезде. Детская травма породила ненависть к живодерам и только укрепила желание помогать, говорит теперь Александра.

– В 2016 году нашла на дороге сбитого щенка, затем был второй, третий... Я и сама не заметила, как мой дом превратился в мини-приют. При всем желании собирать всех бездомных невозможно ни физически, ни финансово. Поэтому старалась брать самых обездоленных. Я умею оказывать первую помощь, знаю, какие препараты нужно вколоть, чтобы животное доехало до клиники живым. В какой-то момент в квартире, помимо меня, мужа и двоих детей, стали жить 9 собак и 14 котов в отдельной комнате.

Обитатели кошачьей квартиры. Фото: KP.RU

Александра работает продавцом в магазине, ее муж Антон занимается ремонтами. Долгое время они справлялась с питомцами своими силами. В 2021 году подруга из Санкт-Петербурга, такая же зооактивистка, подкинула идею создать группу в соцсетях и придумала ей название: Wuf_Wuf. После этого появилась поддержка от неравнодушных, но и воспитанников стало больше, поэтому решено было расширяться.

– Мы арендовали первую квартиру для животных, и началось наше путешествие по разным домам и участкам. Многие против такого соседства, особенно из-за лая. Бывало, и отраву закинут через ограду. После жалоб приходилось менять локацию. Естественно, удобство людей первоочередно. Повезло найти нашу нынешнюю хозяйку, которая рада собакам. Да и соседей не так много, спокойно относятся.

Негативные комментарии в соцсетях уже не расстраивают Александру. Она просто продолжает заниматься любимым делом, которое приносит ей радость. Фото: KP.RU

Сегодня в приюте 34 собаки и 60 котов в двух частях города. Кошки живут в арендованной у знакомой квартире, собаки – на двух участках за 13 тысяч и 10 тысяч в месяц.

Свою спасительницу они встречают оглушительным лаем. Часть бежит встречать, виляя хвостами, остальные прыгают так высоко, насколько позволяют цепи. Всех не отпустишь, а то разведут хаос, поясняет Александра. Повсюду разбросаны игрушки, матрасы, все то, что скрашивает собачий досуг.

Лишь одна треть приюта. На нижнем фото справа Бродяга, после всех тягостей судьбы у него функционируют только 3 лапы. Недалеко, кстати, сидит его подружка Леди. Фото: KP.RU

Кроме аренды и питания, летом требуется побольше воды. Раз в 4 дня на участки привозят по 3 бочки. Кормят их каждые утро и вечер, зимой чаще. В день уходит около 160 литров каши для собак, а кошкам – 4,5 кг сухого корма.

– Минимум нужно 3 тысячи рублей в день, чтобы они хотя бы не голодными засыпали. Конечно, этого мало. В идеале должен быть еще жидкий корм, вкусняшки, мясо, к сожалению, у нас этого нет. Я спать спокойно не лягу, если буду знать, что они голодные.

Напоенный водкой Лорд, Делон с разбитой головой и кот без глаза и клыков

У каждого питомца здесь сложная судьба. К примеру, Лорда сбила машина, а перед этим его кто-то напоил водкой. В сети гуляло видео, на котором пес брел по улице, шатаясь. От алкогольной интоксикации он отходил недели полторы, лапы постоянно подкашивались.

Сегодня Лорд полон сил, а ведь еще пару лет назад врачи боролись за его жизнь. Фото: KP.RU

Зимой 2021 года в Верхнем Бестяхе мужчина бил собаку молотком по голове. Экзекуцию прервала знакомая Александры, отбившая бедного пса у изверга и затащившая 40-килограммового пса в подъезд. Узнав про это, хозяйка приюта с мужем и детьми отправилась за псом за 100 км от Якутска.

В полуживом состоянии он попал к ветеринарам, которым пришлось доставать из раны осколки черепа. После операции долго восстанавливался, с тех пор живет с дырой в голове и паникует при виде чужих мужчин, особенно в форме. Красавчика назвали его Ален Делон, в честь актера.

Якутский Ален Делон, который выжил несмотря ни на что. Фото: KP.RU

Бездомным кошкам в Якутии живется намного сложнее, поэтому Александра старается подбирать всех. Одним из последних найденышей стал черный кот, которого переехала машина. Врачи диагностировали травму головы, выпадение глаза и челюсти, выбитые клыки.

– Его нашла девушка в жутком состоянии, принесла в клинику и оставила там, но ветеринары не могут просто так лечить бездомное животное. Необходим человек, который заключит договор и заберет после операции. Из клиники позвонили Злате (известная общественница), она попросила меня. Я забрала, потому что ставился вопрос об усыплении. Недавно он начал приходить в себя после операции.

Черный кот. Фото: KP.RU

Животные не игрушки!

В Якутии к зоозащитникам особое отношение. Возможно, оно поменялось бы, если б люди знали, сколько своих финансов и сил волонтеры вкладывают, помогая животным, считает Александра, которая сама ползарплаты тратит на приют.

– Есть мнение, что волонтеры виноваты в росте количества собак. Видимо, недостаточно забираем с улиц и не даем убивать. Нас называют шизанутые. Раньше это обижало, пыталась кому-то что-то доказать, но я уже плюнула на это. Я занимаюсь этим из любви к животным. Конечно, с ребенком не сравнить, но все равно большая ответственность.

Леди единственная, кто оказался здесь здоровой. По словам Александры, на нее пришла заявка отловщикам, которые хотели убить дротиком. Собака добрая и ласковая, наверно, хотели убить потому что она большая, говорит хозяйка. Фото: KP.RU

Однажды ей написали: «Заберите мою кошку». В ответ на то, что домашний любимец – ответственность хозяина, ей предъявили претензию, мол, подбирать животных – это ваша работа. За волонтерство никто не платит, как думают многие, отмечает Александра.

Недавно под двери приюта подбросили целую коробку щенков. Фото: KP.RU

Для нее важнее, что родные и друзья поддерживают ее.

– Когда с мужем начинали жить вместе, сразу предупредила, что люблю животных. И до сих пор он спрашивает, почему я не рассказала, насколько сильно их люблю. Несмотря ни на что, он со мной, перетаскивает огромные баки с кашей, каждый вечер со мной ездит кормить собак и убираться у кошек. Он у меня золотой мужчина, не знаю, кто бы еще такое вытерпел. Безумно люблю его и благодарна за все!

Массовая стерилизация спасет Якутск от роста количества собак на улицах

Александра уверена, что решить проблему с бездомными животными можно в течение 3-4 лет с помощью массовой стерилизации.

– Перебив всех бродячих собак, мы ничего не изменим. Потому что домашних все равно не тронут, а именно они плодятся больше всего, затем щенков выкидывают на улицы, и все повторяется вновь. Зачем постоянно марать руки в крови, если можно решить проблему более гуманно раз и навсегда? Только люди виноваты в том, что бродячие животные превратились в глобальную проблему.

Дусю нашли совсем маленькой в сугробе в 50 градусов мороза. На днях ее подросшую уже простерелизовали, поэтому она в специальном фартуке. Фото: KP.RU

Стерилизовать питомца со скидкой до 75% можно с помощью группы «Л.об.стер», либо по акции в ветклиниках.

Узнавать новости приюта Wuf_Wuf и то, как его поддержать, можно по ссылке.

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