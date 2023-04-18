В Якутске вынесли приговор чиновнику по резонансному делу о гибели женщины от бродячих собак

Погибшая доцент СВФУ Сардана Слепцова. Фото: СВФУ

17 апреля судья Якутского горсуда признал виновным бывшего замруководителя «Службы эксплуатации городского хозяйства» Якутска Станислава Новикова в гибели доцента СВФУ Сарданы Слепцовой – в конце 2021 года ее растерзала стая бродячих собак.

Трагедия произошла 29 декабря на ипподроме, в районе агротехнологического университета в Якутске. Как позже стало известно благодаря записям с камер наблюдения, на проходившую мимо женщину набросилась разъяренная стая собак: они повалили женщину на землю и растерзали.

Как установит экспертиза, у якутянки оказалось сгрызено лицо и повреждены внутренние органы. Тело лишь через несколько часов нашел студент, который сам еле отбился от стаи и получил травмы. Смерть женщины вызвала широчайший общественный резонанс по всей стране.

Нападение на педагога произошло накануне ее дня рождения: на следующий день, 30 декабря, Слепцовой должно было исполниться 54 года. Подробнее об этой трагедии можно прочитать по этой ссылке.

Виновника в случившемся устанавливали более полугода: фигурантом уголовного дела стал замглавы службы горхозяйства Якутска Станислав Новиков. Именно он должен был разобраться в ситуации – как позже установит следствие, ему неоднократно поступали сообщения о стаях бездомных собак в Автодорожном округе.

Новиков не стал реагировать на многочисленные жалобы граждан и инциденты с бродячими псами. Незадолго до трагедии со Слепцовой собаки чуть не загрызли другую женщину, которой едва удалось отбиться. Но даже тогда власти не предприняли никаких мер.

Новиков признан виновным по ч.2 ст. 293 УК РФ «халатность, повлекшая за собой смерть человека». Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1,5 года. Приговор суда в законную силу не вступил.

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