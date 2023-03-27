Еще 34 бездомные собаки помещены в приют в Якутске за неделю

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В Якутске за прошлую неделю поймали 34 собаки, составили 8 протоколов по самовыгулу домашних животных, с начала года составлено 80 протоколов, сообщает пресс-служба мэрии города.

С начала 2023 года отловлена и помещена в приют 731 собака. На сегодня в приюте для животных «Помоги выжить» содержится 1242 собаки.

Ежедневно на отлов безнадзорных животных выходят 7 бригад: две бригады благотворительного фонда «Помоги выжить», три бригады Службы по работе с безнадзорными животными, две бригады ИП Огонеров.

В мэрии напомнили, что за нарушение правил содержания домашних животных на территории Якутии граждане привлекаются к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа от 1000 до 1500 рублей за первое и от 3000 до 5000 рублей за повторное нарушение.

Фото-, видеоинформацию о безнадзорных собаках с указанием адреса можно направить в социальные сети округов и пригородов. Номер Единой дежурно-диспетчерской службы Якутска: 44-42-51. Также в будние дни информацию о безнадзорных собаках принимает чат-бот муниципального центра управления г. Якутска по номеру 8(914) 261-06-98.

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