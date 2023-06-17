«Все еще на реабилитации». Одинокого медвежонка из Томпонского района Якутии еще не выпустили на волю

Фото: Минэкологии Якутии

Продолжаем следить за судьбой мохнатого любителя куличей, которого обнаружили, а позже отловили на дороге в Томпонском районе республики возле поселка Джебарики-Хая.

Медвежонок был совсем один, где его мама — неизвестно.

Видео, как медвежонка кормили пасхальными куличами, вызвало большой интерес в СМИ и соцсетях. 20 апреля маленького топтыгина поймали опытные охотники и привезли в Якутск.

Косолапый малыш находится в пункте передержки охотхозяйства в Якутске. Там он содержится в вольере. Когда он придет в себя от пережитых испытаний и окрепнет, его выпустят на волю.

Состояние животного оценивается как нормальное, но он еще нуждается в реабилитации. Пока неизвестно, когда его вернут обратно.

Фото: Минэкологии Якутии

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