Владелец утонувшего в Якутии КамАЗа заявил, что водитель скрылся с пожертвованным ему миллионом рублей

Фото: скриншот видео / «КримЯкутия»

КамАЗ стоимостью 4,5 миллиона рублей и грузом на шесть миллионов застрял на зимнике на реке Индигирка в Якутии 29 апреля. Водитель Виталий, одолживший большегруз у его владельца Сергея, бросил клич о помощи.

Видео, где Виталий чуть не плача просит помочь вытащить машину, распространилось по соцсетям и пабликам. Вместе с женой он объявил сбор денег. Но ни технику, ни груз спасти не удалось.

И теперь, как стало известно «КП — Якутия», супруги скрываются от владельцев КамАЗа и груза, которым должны 10,5 миллиона рублей.

«И он трубку не берет, и жена не отвечает уже больше недели. Ну Виталий уже давно трубку не берет, телефон у него всегда выключен, как из Якутска выехал. Я до этого нашел его в Усть-Нере через знакомых, попросил, чтобы вышел на связь. Его заставили позвонить мне. И всё, после этого пропал. Он там прятался или что он там делал, не знаю», — рассказал Сергей.

По его словам, коммерсанты и представители общины малочисленных народов Севера, чей товар и продукты вез Виталий, тоже никак не могут связаться с водителем. Его жена первое время отвечала на звонки, но потом перестала брать трубку.

Знакомые сообщили Сергею, что супруги собрали больше миллиона рублей пожертвований. Напомним, ранее жена Виталия поблагодарила через паблик неравнодушных граждан за перечисленные деньги и обвинила Сергея в безучастии и самоотстранении. Ответ Сергея — здесь.

Мы тоже попробовали позвонить Виталию, но абонент недоступен.

Как оказалось, 37-летний Виталий Т. живет с супругой в Таганроге. В Якутию приезжал на заработки.

Водитель утонувшего КамАЗа Виталий

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