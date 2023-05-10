«Залило по самую кабину». КамАЗ, полторы недели тонущий в реке Якутии, до сих пор не вытащен

Фото: скриншот видео / «КримЯкутия»

Редакция «КП — Якутия» писала о КамАЗе стоимостью 4,5 миллиона рублей с грузом на шесть миллионов, застрявшем 29 апреля на зимнике в Якутии. Прошло 1,5 недели, как он постепенно тонет в реке Индигирке.

Мы узнали у владельца большегруза Сергея, вытащили ли за это время машину и груз.

«Пока нет еще. По ходу, утонул уже, залило по самую кабину. Звонили из Усть-Неры, у них там прииск рядом. Это не «Омега», другой прииск. Хотят вытащить, но пока еще не приехали. Не знаю, помогут не помогут», — рассказал он.

Напомним, прииск ООО «Омега» находится в пяти километрах от места происшествия. Там водителю отказались помочь.

Сам водитель Виталий, который брал у Сергея под свою ответственность большегруз, сейчас сидит в прииске. Его хотели вывезти в Усть-Неру, но мужчина, по всей видимости, прячется. На него повис долг в 10,5 миллиона рублей за машину и груз.

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