Жена водителя КамАЗа, утонувшего в Якутии, поблагодарила граждан за помощь и обвинила владельца большегруза

Фото: скриншот видео / «КримЯкутия»

29 апреля на зимнике по реке Индигирке застрял КамАЗ стоимостью 4,5 миллиона рублей и грузом на шесть миллионов. В сети был брошен клич: помогите вытащить большегруз из реки. К сожалению, спасти не удалось, машина окончательно ушла под воду.

Владельца КамАЗа зовут Сергей. Но за рулем был его знакомый водитель Виталий, который одолжил у него технику под свою ответственность. Именно на него и повис долг в 10,5 миллиона рублей.

Вчера вечером, 25 мая, жена водителя через паблик Pryanaya Якутия обратилась ко всем, кто пытался помочь, и поблагодарила их.

«Очень многие откликнулись на нашу мольбу о помощи и помогали изо всех сил, но мы с вами, к сожалению, не всесильны. Стихия есть стихия. Мы безмерно благодарны за вашу поддержку и взносы! За репосты, распространение инфы, перечисленные деньги и слова поддержки <…> Я искренне не ожидала такого массового участия даже от людей, которых мы лично не знаем! Вы возродили мою веру в человеческую доброту и сердечность», — написала она.

Женщина отметила, что небольшая часть средств была использована на закуп тросов, аренду полиспаста, сотовую связь, топливо и пр. Но основная часть лежит нетронутая на счету. Сперва они не могли найти технику, потом она выходила из строя, также, по ее словам, «подводили отдельные люди…».

Кроме того, женщина обвинила владельца большегруза в безучастии и самоустранении, «даже мешал привлекать некоторые ресурсы», написала она.

Ответ владельца КамАЗа

Редакция «КП — Якутия» спросила у хозяина техники Сергея, что она имеет в виду.

«Я сам не понял. Без понятия, про что это она. Как я должен был помочь? Я сижу на Севере. Я его (Виталия) даже не видел. Мужа, видать, выгораживает», — ответил он.

Ранее Сергей пытался вылететь в Якутск, но не смог.

Читатели много спрашивали, почему спасатели не могут вытащить большегруз. Но дело в том, что их задача — спасение людей, а не их имущества. За нецелевое использование средств их могут привлечь к ответственности.

Дальнобойщики обычно ездят группами, чтобы помогать друг другу в подобных случаях. Но Виталий отстал от других из-за ремонта техники. Также часто помогают дорожники, которые дежурят на опасных участках. Но в данном случае рядом никого из них не оказалось, к тому же Виталий отправился в опасный путь уже после закрытия зимников.

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