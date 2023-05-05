10,5 миллиона рублей медленно тонут в реке: водитель застрявшего на зимнике в Якутии КамАЗа в отчаянии

Фото: скриншот видео

Где-то на необъятных просторах Якутии на реке медленно уходит под воду КамАЗ стоимостью 4,5 миллиона рублей с грузом на шесть миллионов. Ну ладно, не где-то, мы уточнили место.

Это происходит прямо сейчас в 96 километрах от поселка Усть-Нера на автозимнике по реке Индигирке. Место называется Подкова, сообщил «КП — Якутия» владелец большегруза Сергей.

Но это не он, чуть не плача, взывает о помощи на видео, которое распространилось накануне в соцсетях и пабликах. На кадрах неизвестный мужчина отчаянно просит помочь вытащить из реки КамАЗ, обещает расплатиться и кормить спасителей вкусной рыбой.

«Машина моя, но ее у меня взял под свою ответственность знакомый водитель Виталий. Я сам в другом месте, — рассказал нам Сергей. — Все расходы несет он, он сам договоры заключал с коммерсантами, у меня машину взял. Она стоит 4,5 миллиона, груза там миллионов на шесть».

По словам собеседника редакции, страховки нет. Судя по всему, Виталий сейчас пребывает в глубокой депрессии.

Как оказалось, большегруз лежит там уже неделю, с 29 апреля. За это время никто не вызвался помочь.

«Там рядом, в пяти километрах, есть прииск. У них вся техника есть. Им что, трудно было пригнать и выдернуть? На полдня делов-то. У нее изначально просто задние колеса прицепа провалились. Можно было простыми машинами вытащить: одной поддержать, другой выдернуть, дальше сам выехал бы. Но даже за деньги отказались. А теперь уже неделю лежит, вода прибывает и обмывает все», — досадует мужчина.

Прииск, как он нам сказал, принадлежит ООО «Омега».

С каждым днем КамАЗ все глубже уходит под воду и вытащить его становится все сложнее.

Фото: «КримЯкутия»

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