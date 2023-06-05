На пляж «Хотун Мааччыйа» в Якутии, где на водной горке погиб человек, приглашают предпринимателей со своими аттракционами

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Частный пляж в гавайском стиле «Хотун Мааччыйа» расположен на берегу озера Окунево в Мегино-Кангаласском районе примерно в 10 км от Нижнего Бестяха.

Он стоит в лесу в стороне от федеральной трассы, и добраться туда можно только на машине. Но несмотря на это каждый год туда приезжает множество желающих отдохнуть на песчаном берегу и поплавать в чистой воде.

Для посетителей здесь предлагают различные водные аттракционы. Но, как оказалось, далеко не все они безопасны, часть представляют реальную угрозу здоровью и жизни отдыхающих.

Так, в прошлом году погиб молодой человек: он скатился с водной горки «Пирамида» вниз головой и ударился о дно озера. Его госпитализировали с травмой позвоночника и ушибом шейного отдела спинного мозга. Парень скончался в больнице 8 июля 2022 года.

Посетители жаловались на небольшую глубину, из-за которой ушибали копчик. Следствие выявило, что горка действительно была установлена на недостаточной глубине — всего 1,2 метра при требовании не менее трех метров.

Более того, этот аттракцион не был единственным опасным развлечением. На другой водной горке, судя по всему на «Шаттле», с 16 по 18 июля прошлого года еще двое посетителей пляжа получили серьезные травмы: у одного — черепно-мозговая и ушиб спинного мозга, у другого — спонтанный пневмоторакс. Это проникновение воздуха в плевральную полость из окружающей среды вследствие разрыва легкого.

На аттракционах работали пять инструкторов, четверо из которых — несовершеннолетние.

Суд над владельцем пляжа

На индивидуального предпринимателя, владельца пляжа, Василия С. завели сразу два уголовных дела — по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли по неосторожности смерть человека).

По первому его приговорили к исправительным работам сроком восемь месяцев с удержанием из заработной платы 5% в доход государства и к выплате компенсации морального вреда в размере одного миллиона рублей матери погибшего. Также до сентября 2023 года он должен возместить ей понесенные материальные расходы (на лекарства, транспортировку, похороны и т.д.) — 88,9 тысячи рублей и судебные — 67 тысяч рублей.

По второму делу, связанному с аттракционом «Шаттл», суд сперва назначил предпринимателю штраф в 150 тысяч рублей. А потом изменил категорию преступления с тяжкого на средней тяжести и освободил от назначенного наказания в связи с примирением сторон. Подсудимый выплатил пострадавшему компенсацию морального и материального вреда. Точная сумма на сайте суда не указана. Водную надувную горку «Шаттл» оставили у владельца пляжа.

Новый сезон 2023

Недавно на странице «Хотун Мааччыйа» в соцсети появилось объявление: «Пляжные аттракционы — идеальный вариант дополнительного дохода в летнее время! Мы предлагаем вам сотрудничество для организации водного аттракциона на нашем пляже».

Предпринимателям обещают место на пляже, большой поток клиентов, удобное местоположение и дружный коллектив.

Также к сотрудничеству приглашают бизнесменов, занимающихся общественным питанием.

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