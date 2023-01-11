В Якутии перед судом предстанет владелец пляжа, на котором травмировались отдыхающие

Фото: прокуратура Якутии

Индивидуальный предприниматель, организовавший пляжный отдых в Мегино-Кангаласском районе, предстанет перед судом за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Летом 2022 года мужчина обустроил пляж на озере Маччыйа, установив водный аттракцион «Шаттл». 18 июля прошлого года один из посетителей, спускаясь с надувной горки, травмировал грудную клетку. По данному факту Заречный межрайонный следственный отдел СУ СК России по республике завел уголовное дело по пункту «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья).

Фото: прокуратура Якутии

Изучив материалы, следователи пришли к выводу, что водные горки эксплуатировались с нарушениями. Как уточняет пресс-служба прокуратуры республики, аттракцион, приобретенный без соответствующей эксплуатационной документации, был установлен на небезопасной глубине. Кроме того, к работе обвиняемый привлек неквалифицированный персонал, не обученный технике безопасности.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором района в суд.

Как выяснилось, это был не первый пострадавший на этом пляже. В июне 2022 года еще один отдыхающий скатился вниз головой с другого аттракциона и ударился о дно водоема, получив травму позвоночника и ушиб шейного отдела спинного мозга. Позже молодой человек скончался в больнице, сообщает пресс-служба СУ СК России по Якутии. По этому факту суд уже выносил вердикт, приговорив предпринимателя к 8 месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.