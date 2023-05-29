«Остановил патруль ДПС». Мужчина, спасший семью в страшном пожаре в Якутске, оказался на месте происшествия совершенно случайно

Андрей Кович. Фото: соцсети

Ночью 22 мая в Якутске в деревянном многоквартирном доме на улице Пионерской случился пожар, который унес жизни четырех человек.

Но жертв могло бы быть гораздо больше, если бы не быстрая реакция соседей и случайных прохожих. Самым первым на месте происшествия по воле случая оказался плотник в УК «Сфера комфорта» Андрей Кович, пишет издание «Якутск вечерний».

«В ту ночь я совершенно случайно оказался возле этого дома. Дело в том, что меня остановил патруль ГАИ, и я находился в автомашине ДПС, сотрудники смотрели документы. Тихо так было, а потом резко послышались звуки бьющихся стекол и крики: „Помогите!“. Показалось, что какой-то семейный скандал, но потом появился густой дым, и уже явственно было слышно: „Спасите, пожар, горим!“», — рассказал Андрей.

Андрей с женой и сотрудниками ДПС сразу же бросились на место пожара. Сам Андрей обежал вокруг весь дом, крича: «Есть тут дети, старики?!». Из некоторых окон люди уже начали выбираться самостоятельно, но один из соседей показал на окно и крикнул, что в этой квартире находятся дети.

«Честно говоря, плохо помню, как очутился на подоконнике этой квартиры, очнулся, когда уже у меня в руках маленькая девочка была. Я ее передал вниз сотрудникам ДПС. И там в комнате был еще мальчик лет 14, подросток, весь перепуганный. Квартира в дыму, дышать трудно», — вспоминает Андрей.

Андрей сказал подростку, чтобы он спустился по нему, как по дереву. Мужчина распластался, держась за подоконник, и мальчик слез на землю. Позже родители детей смогли выбраться из огня с помощью доски, которую парни из соседнего дома поставили к окнам.

Сам Андрей продолжал висеть на подоконнике, парни подставили доску, по которой он и спустился. К тому времени мужчина уже успел надышаться дымом и не очень хорошо себя чувствовал. Тем не менее, оказавшись на земле, он тут же ринулся к машине за инструментами, чтобы помочь ломать двери, так как на некоторых окнах были решетки.

«Но в подъезд уже было невозможно зайти, дым был как молоко! И тут уже пожарные подъехали», — завершает свой рассказ Андрей.

В это время во дворе дома бесновался хозяин квартиры, по вине которого и произошел пожар. 64-летний мужчина в приступе «белой горячки» облил квартиру бензином и поджег ее. В ту ночь у него гостили шесть человек, четверо из которых погибли — 37-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 25, 34, 37 лет.

Как говорит жена Андрея Таисия, хозяин квартиры бегал и кричал матом «Если ты сюда подойдешь, я тебя убью! Пускай они все сгорят!!!».

«Окружающие были в шоке, никто ничего не мог толком сказать, кто где находится в этом пожаре. И тут пожарные приехали, стали сразу тушить», — добавила женщина.

Сейчас хозяин квартиры — Махмудов Р.И. — находится под стражей по 21 июля включительно. Его подозревают в умышленном причинении смерти четырех человек с особой жестокостью общеопасным способом.

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