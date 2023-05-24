Мужчину, поджегшего квартиру на улице Пионерской в Якутске, заключили под стражу

Фото: СУ СК РФ по Якутии

В Якутске рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей для подозреваемого в умышленном причинении смерти четырех человек с особой жестокостью общеопасным способом, сообщает пресс-служба Якутского городского суда.

Напомним, 64-летний Махмудов Р.И. — хозяин квартиры в доме № 33 по ул. Пионерская ночью 22 мая облил квартиру бензином, поджег ее и скрылся. При этом он знал, что в квартире и во всем доме находятся люди, жизням которых может грозить опасность, но это его не остановило.

В итоге при пожаре погибли четыре человека. По информации СУ СК РФ по Якутии, это были 37-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 25, 34, 37 лет. По предварительным данным, причиной их смерти явилось острое отравление угарным газом. Двум женщинам, находившимся в квартире, и остальным жильцам дома удалось спастись.

Суд удовлетворил ходатайство следователя. Махмудова заключили под стражу на 2 месяца, по 21 июля включительно. Постановление суда в законную силу не вступило, может быть обжаловано в Верховном суде республики.

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