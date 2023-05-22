«Хозяин сжег квартиру в приступе белой горячки». Свидетели — о причине пожара в Якутске, где погибло четыре человека

Фото: SakhaDay

Ночью 22 мая в Якутске в деревянном многоквартирном доме на улице Пионерской случился пожар, который унес жизни четырех человек. Жертвами стали девушка лет 20, двое парней и мужчина лет 40.

Редакции издания SakhaDay удалось поговорить со свидетелями происшествия. По их словам, пожар начался из-за того, что пьяный хозяин квартиры поджег свою квартиру в приступе белой горячки.

Как рассказала староста дома Ирина Базиленко, в ту ночь в квартире №9, откуда начался пожар, находились хозяин и шесть его гостей. Кстати, соседи постоянно жаловались на его попойки, он часто собирал у себя людей.

«Две женщины, успевшие выбраться из горящей квартиры, рассказали мне, что хозяин квартиры сошел с ума. Возможно, у него случилась белая горячка. Он схватил канистру бензина и начал бегать по квартире обливать. Затем бросил канистру и поджег. Женщины были на кухне, поэтому успели выбежать», — рассказала староста.

Одна из женщин, успевших выбраться, кричала и плакала, говоря, что там остались ее сын и дочь.

«Криков горящих людей не было, потому что они были очень сильно пьяны. Даже эти женщины были совсем никакие… Я видела эти трупы… Предполагаю, что они спали», — добавила Ирина Базиленко.

Как говорят свидетели, сам поджигатель — мужчина в возрасте — самым первым выбрался во двор и наблюдал за пожаром. Он был в неадекватном состоянии, бегал туда-сюда и речь его было сложно разобрать. Очевидцы говорят, что его и выживших двух женщин увезли в отделение полиции.

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