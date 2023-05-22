В Якутске при пожаре в двухэтажном жилом доме погибли четыре человека

Фото: скриншот видео

В Якутске 22 мая около полуночи произошел пожар в двухэтажном жилом доме по улице Пионерской, 33, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

На момент прибытия пожарных горела квартира на первом этаже. Огнем повреждено две квартиры на общей площади 50 кв.м. Как пишут в соцсетях, пожар начался в одной квартире, потом огонь перекинулся на другую.

На месте пожара были обнаружены тела четверых погибших взрослых, их личности устанавливаются. Эвакуация не проводилась, жильцы дома смогли самостоятельно выйти наружу еще до прибытия пожарных.

К тушению пожара привлекалось 71 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России — 56 человек личного состава и 13 единиц техники.

На месте пожара работает следственно-оперативная группа, следователь по городу Якутску Следкома региона проводит осмотр места происшествия в квартире жилого дома Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Однако в соцсетях обсуждают версию, мог ли это быть поджог.

Прокуратура Якутска организовала проверку по факту пожара. Отмечается, что дом был признан аварийным и подлежащим сносу в 2019 году.

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

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