«Играет в футбол и бодается». Как себя чувствует осиротевший овцебык Алана, спасенная якутянами на Таймыре

Фото: парк «Роев ручей»

Вот уже неделю новорожденный овцебык Алана набирается сил в красноярском зоопарке «Роев ручей». Его сотрудники поделились последними новостями из жизни своего нового обитателя.

Фото: парк «Роев ручей»

Напомним, в начале мая в соцсетях появилась новость об одиноком теленке, чья мама погибла на севере Якутии. Как выяснилось, на самом деле сиротку нашли на полуострове Таймыр Красноярского края якутяне-вахтовики алмазодобывающей компаний «Алмазы Анабара». Перепуганного детеныша привезли в вахтовый поселок, где обогрели, откормили и дали имя Алана.

Через пару дней ее перевезли в зоопарк «Роев ручей». Спустя неделю пребывания в своем новом доме почти освоилась в своем новом доме, но специалисты еще тревожатся за ее здоровье.

– Алана находится под постоянным неусыпным наблюдением ветеринарных врачей и зоологов. Появляются робкие надежды на то, что всё сложится благополучно. В вольере появились новые игрушки – большой красный пластиковый мяч, с которым она играет в футбол с зоологом, еще, его можно бодать, – сообщает пресс-служба зоопарка.

"Чесалка", которую Алана любит бодать. Фото: парк «Роев ручей»

В ее вольере появилась «чесалка», об которую можно тереться боками, а при случае – боднуть. Бодаться Алану никто не учил, это у овцебыков врожденное, отмечают сотрудники «Роева ручья».

Самой важной новостью зоологи назвали то, что за время пребывания здесь Алана поправилась больше, чем на 6 килограмм.

Ветеринары еще беспокоятся о здоровье малышки, но уже отмечают, как она окрепла под присмотром специалистов. Фото: парк «Роев ручей»

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