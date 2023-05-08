«Теленка нужно срочно спасти». Осиротевший малыш овцебыка был найден не в Якутии, а в Красноярском крае

Фото: KP.RU

В соцсетях республики распространилось видео, где возле погибшей матери-овцебыка находился крошечный новорожденный теленок. В паблике, опубликовавшем видео, утверждалось, что это произошло на севере Якутии.

Редакции «КП-Якутия» удалось выяснить, что это не так. На самом деле детеныш был найден 2 мая на полуострове Таймыр Красноярского края сотрудниками одной из алмазодобывающих компаний. Мы связались с мастером участка:

— Работники перегоняли технику и заметили возле зимника тело овцебыка. Возле ее находился новорожденный детеныш. Посовещавшись, было решено не бросать малыша на произвол судьбы, и они доставили его на геолого-разведочный участок, — рассказал мастер.

Фото: t.me/sakhahunter

По его словам, сейчас детеныш хоть и чувствует себя нормально, но ему срочно нужен осмотр ветеринара.

— Теленок совсем крошечный, размером всего лишь со среднюю собаку. Сейчас работники кормят его разведенным сухим молоком, думаю, что долго так он не протянет.

Мастер участка позвонил к своему знакомому в Красноярске, чтобы тот обратился в зоопарки края для спасения малыша. Однако все упирается в бюрократические проволочки.

— Полуостров Таймыр находится далеко на севере края, сюда добираться очень сложно. Но малыша надо спасать, у нас тут нет ветеринара и нет возможности отвезти его на материк, — говорит мастер.

Редакция «КП-Якутия» связалась также с Дирекцией биологических ресурсов Якутии. Те, в свою очередь, обещали отработать этот вопрос с красноярскими коллегами после майских выходных.

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